Später Sieg Hafnerbachs beim SV Böheimkirchen

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 01:09

2. Klasse Traisental/AV: Vor etwa 100 Zuschauern trafen in Runde 12 der SV Böheimkirchen und die TSU Hafnerbach aufeinander. Mit 1:2 verlor SV Würth Böheimkirchen am vergangenen Samstag zu Hause gegen TSU Förthof Hafnerbach. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für TSU Hafnerbach.

Das Spiel begann eher mit vorsichtigen Bemühungen auf beiden Seiten. Agon Demiri versenkte die Kugel zum 1:0 (36.). SV Böheimkirchen führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Im zweiten Durchgang versuchte Hafnerbach dann alles um den Ausgleich zu erzielen und erhöhte stetig den Druck. Für das erste Tor von Hafnerbach war Juraj Chupac verantwortlich, der in der 76. Minute das 1:1 besorgte. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Patrick Heiss den entscheidenden Führungstreffer für den Gast erzielte (85.). Am Schluss gewann TSU Förthof Hafnerbach gegen Böheimkirchen.

Heiss stellt späten Sieg sicher

SV Würth Böheimkirchen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage belegt der Gastgeber weiterhin den siebten Tabellenplatz. Fünf Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat SV Böheimkirchen momentan auf dem Konto. Böheimkirchen baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Durch die drei Punkte verbesserte sich TSU Hafnerbach im Tableau auf die zweite Position. Hafnerbach knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte TSU Förthof Hafnerbach sieben Siege, drei Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen. TSU Hafnerbach erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

SV Würth Böheimkirchen tritt am kommenden Freitag bei SV Neulengbach an, Hafnerbach empfängt am selben Tag SC Harland.

2. Klasse Traisental/AV: SV Würth Böheimkirchen – TSU Förthof Hafnerbach, 1:2 (1:0)

85 Patrick Heiss 1:2

76 Juraj Chupac 1:1

36 Agon Demiri 1:0