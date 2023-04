FC Purkersdorf überrennt SV Böheimkirchen

Details Sonntag, 02. April 2023 00:50

2. Klasse Traisental/AV: SV Böheimkirchen blieb gegen FC Purkersdorf chancenlos und kassierte vor 111 Besuchern eine herbe 0:4-Klatsche. Purkersdorf hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Gast alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Das Hinspiel, das 3:1 geendet war, hatte seinen Sieger mit FC Purkersdorf gefunden.

Böheimkirchen geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Marko Djukic das schnelle 1:0 für FC Purkersdorf erzielte. SV Würth Böheimkirchen glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Schiedsrichter beide Teams mit der knappen Führung für Purkersdorf in die Kabinen. Für das 2:0 von FC Purkersdorf zeichnete Franz-Josef Marcher verantwortlich (51.). Mit dem Freistoß-Tor zum 3:0 steuerte Djukic bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (63.). Sebastian Kinzl stellte schließlich in der 89. Minute den 4:0-Sieg für FC Purkersdorf sicher. Ein starker Auftritt ermöglichte Purkersdorf am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen SV Böheimkirchen.

Purkersdorf bleibt oben dran

Die Abwehrprobleme von Böheimkirchen bleiben akut, sodass der Gastgeber weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Die formschwache Abwehr, die bis dato 42 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von SV Würth Böheimkirchen in dieser Saison. SV Böheimkirchen musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Böheimkirchen insgesamt auch nur fünf Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

FC Purkersdorf mischt nach dem Zu-null-Sieg weiter vorne mit. FC Purkersdorf präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 47 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Purkersdorf. Mit dem Sieg knüpfte FC Purkersdorf an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert FC Purkersdorf zehn Siege und ein Remis für sich, während es nur fünf Niederlagen setzte.

Während bei SV Würth Böheimkirchen derzeit mächtig Sand im Getriebe ist – in den letzten fünf Spielen holte man keinen Sieg – hat Purkersdorf mit 31 Punkten gut lachen.

SV Böheimkirchen tritt am Samstag beim WSV Traisen an. Das nächste Mal ist FC Purkersdorf am 10.04.2023 gefordert, wenn man bei SC Harland antritt.

2. Klasse Traisental/AV: SV Würth Böheimkirchen – FC Purkersdorf, 0:4 (0:1)

89 Sebastian Kinzl 0:4

63 Marko Djukic 0:3

51 Franz-Josef Marcher 0:2

8 Marko Djukic 0:1

