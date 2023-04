Knapper Sieg des SV Pressbaum gegen die SG Hohenberg/St.Aegyd

Details Samstag, 01. April 2023 00:06

2. Klasse Traisental/AV: Durch ein 2:1 holte sich der SV Pressbaum in der Partie gegen Hohenberg/St.Aegyd vor rund 70 Besuchern drei Punkte. Mit breiter Brust war Hohenberg/St.Aegyd zum Duell mit Pressbaum angetreten – der Spielverlauf ließ bei der SG Hohenberg/St.Aegyd jedoch Ernüchterung zurück. Im Hinspiel hatte es zwischen beiden Kontrahenten eine 1:1-Punkteteilung gegeben.

Die Zuschauer mussten lange Zeit auf Tore warten. Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Lange Zeit hielten beide Mannschaften hinten die Null. Das änderte sich, als Danijel Topic mit seinem Treffer für den SV Pressbaum die turbulente Schlussphase einläutete (80.). Die Schlussminuten sollten noch turbulenter werden. In der 90. Minute erzielte Kevin Bachler das 1:1 für die SG Hohenberg/St.Aegyd. George Götzinger sah nach 93 Minuten die Gelb-Rote Karte. Patrick Uhlig machte die Überraschung in der Nachspielzeit (93.) perfekt und brachte den SV Pressbaum mit dem zugesprochenen Freistoß in Führung. Letzten Endes holte Pressbaum gegen Hohenberg/St.Aegyd drei Zähler.

Kurz vor Schluss: Uhlig trifft zum Sieg

Die drei Punkte brachten den SV Pressbaum in der Tabelle voran. Die Gastgeber liegen nun auf Rang acht. Der SV Pressbaum verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und sieben Niederlagen.

Trotz der Schlappe behält die SG Hohenberg/St.Aegyd den fünften Tabellenplatz bei. Acht Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto.

Am kommenden Freitag tritt Pressbaum bei SV Altlengbach-Laabental an, während Hohenberg/St.Aegyd einen Tag später den ASK Wilhelmsburg empfängt.

2. Klasse Traisental/AV: SV Pressbaum – SG Hohenberg/St.Aegyd, 2:1 (0:0)

93 Patrick Uhlig 2:1

90 Kevin Bachler 1:1

80 Danijel Topic 1:0

