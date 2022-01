Details Dienstag, 04. Januar 2022 08:07

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Sezer Özkan, Trainer des BSV Enzesfeld/Hirtenberg, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert in der 2. Klasse Triestingtal mit zwölf Siegen sowie einem Remis ungeschlagen und steht dennoch nicht alleine an der Tabellenspitze. Auch Berndorf hält unbesiegt bei unglaublichen 37 Punkten.

Beeindruckend stellt sich auch das Torverhältnis dar: 77:6 Volltreffer stehen zu Buche. Die "Kanoniere" aus Enzesfeld/Hirtenberg, wo ja die berühmte Hirtenberger Patronenfabrik beheimatet ist, erweisen ihrem Spitznamen also alle Ehre. Einst war man das größte Munitionswerk in Mitteleuropa und auch der Fußballverein hat eine spezielle Geschichte.

Der Betriebssportverein Enzesfeld-Hirtenberg aus dem Bezirk Baden spielte ab Ende der 60er Jahre drei Saisonen lang in der damals zweitklassigen Regionalliga Ost. Einer der berühmtesten Spieler des Vereins ist der heute leider fast in Vergessenheit geratene Ausnahmekicker Ronald Otto: Der Supertechniker spielte einst mit der Vienna in der Bundesliga und war 1988 mit dem Kremser SC sensationell österreichischer Cupsieger. Aber vielleicht gibt es in Enzesfeld/Hirtenberg ja bald neue Helden.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Sezer Özkan: "Rückblickend kann ich sagen, wir haben eine Top-Saison gespielt. Im Großen und Ganzen war ich mit den einzelnen Leistungen sehr zufrieden. Ich bin sehr davon überzeugt, dass wir in der Rückrunde unser Ziel erreichen werden, wenn wir diese Leistungen beibehalten."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Özkan: "Wir haben deshalb eine erfolgreiche Herbstsaison gespielt, weil die Zusammenarbeit im gesamten Verein gut funktioniert hat. Alle sind motiviert und warten begeistert auf die Rückrunde."

Gottlieber schafft Sprung in die 2. Landesliga

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Özkan: "Nachdem Mathias Gottlieber in den letzten Jahren eine sehr gute Entwicklung gemacht hat, wechselt er nun nach Bad Vöslau in die 2. Landesliga. Auch wenn wir einen wichtigen Leistungsträger abgeben, freue mich trotzdem, dass er diesen Sprung geschafft hat. Jan Riesner wechselt nach Leobersdorf, da er sich mehr Einsatzminuten wünscht. Dafür wollen wir uns mit einem sehr guten Mittelfeldspieler verstärken.."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Özkan: "Julian Macourek hat nach einem Kreuzbandriss die gesamte Herbstsaison versäumt und Yasin Ceylan hat wegen einem Bänderriss nicht mehr als 50% der Herbstsaison spielen können. Beide Jungs sind extrem wichtige Spieler, wenn beide im Frühjahr wieder fit werden, wird das für uns so ähnlich wie zwei Top-Transfers sein."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Özkan: "Wir wollen den Meistertitel gewinnen und dafür werden wir uns bestens vorbereiten."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Özkan: "Ich gehe davon aus, dass wir im Frühjahr spielen werden und ich hoffe, dass es nicht ein drittes Mal zum Abbruch kommt."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Özkan: "Es wird wahrscheinlich bis zum letzten Schlusspfiff spannend bleiben und man weiß nie, wer sich am Ende durchsetzen wird, aber eines weiß ich, wir wollen den Aufstieg. Dafür sind wir auch bereit, alles zu tun, um dieses Ziel zu erreichen."

