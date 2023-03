ATSV Teesdorf: „In der Mannschaft steckt sehr viel Potential“

Details Dienstag, 21. März 2023 15:42

Trotz des siebenten Tabellenrangs ist man beim ATSV Teesdorf mit der Herbstsaison nicht unzufrieden. Dennoch hat die Mannschaft mehr Potential als sie im Herbst gezeigt hat, wie Trainer Roman Engelschall im Interview mit ligaportal.at betont. Im Frühjahr möchte der Verein eine solide Leistung abliefern und sich in der Tabelle der 2. Klasse Triestingtal nach oben orientieren.

Ligaportal: Welches Fazit ziehen Sie nach dem Herbst?

Engelschall: „Wir sind jetzt nicht unzufrieden. Vom Tabellenplatz her, hätte ich uns ein bisschen weiter vorne erhofft, aber grundsätzlich wie die Saison verlaufen ist, mit Verletzungen und krankheitsbedingten Ausfällen dürfen wir nicht unzufrieden sein. Wir haben noch immer einen relativ überschaubaren Abstand bis zum zweiten Platz. Es ist alles sehr dicht beisammen und wenn man alles zusammenrechnet, war es eine gute Halbsaison."

Ligaportal: Wie zufrieden stimmt Sie die Vorbereitung, wie ist Ihr Eindruck von den neuen Spielern?

Engelschall: „Die Vorbereitung ist momentan vollkommen in Ordnung, die Mannschaft zieht voll mit. Aktuell sind wir natürlich in der Endphase, das heißt Spritzigkeit, Leichtfüßigkeit und vor allem das Formationsspiel steht bei der Trainingsplanung im Fokus. Dazugegekommen sind der Serhat, der Manuel und der Aldin. Man hat sich zwei Spieler für die Defensive und einen Allrounder geholt. Fixe Positionen hat bei unser niemand. Die Mannschaft stellt sich Woche für Woche durch Trainingsleistungen selber auf. Der Kampf ums Leiberl ist sehr groß und wer einfach zur Zeit besser drauf ist, der spielt."

Ligaportal: Was erwarten Sie speziell vom Auftakt in die Rückrunde, wie schätzen Sie die Gegner Pfaffstätten und Blumau ein?

Engelschall: „Pfaffstätten weiß man, dass sie eine kompakte Mannschaft sind, die grundsätzlich sehr hart spielt, aber auch laufstark ist und immer wieder in der Offensive und im Umschaltspiel sehr schnell agiert. Das wird wie im Herbst, wo wir Unentschieden gespielt haben, ein ganz hartes Spiel werden. Wenn wir unsere Leistung abrufen, ist auf jeden Fall alles möglich. Zur Partie gegen Blumau muss man klipp und klar sagen, das ist ein Derby und ein Derby hat immer einen eigenen Charakter, da geht es viel um Prestige und da ist immer alles möglich."

Ligaportal: Wie schaut die allgemeine Zielsetzung fürs Frühjahr aus?

Engelschall: „Wir wollen ein solides Frühjahr spielen, unseren Tabellenplatz auf jeden Fall verbessern. Was dann unter dem Strich rauskommt, werden wir dann sehen. In der Mannschaft steckt so viel Potential, wir müssten halt einmal eine Halbsaison die Chance haben, dass alle Spieler fit sind und dann ist sehr viel möglich."

