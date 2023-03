SC Pottenstein: „Wollen näher am Ersten dran sein“

Details Dienstag, 21. März 2023 15:40

Der SC Pottenstein rangiert nach der Hinrunde am dritten Tabellenplatz der 2. Klasse Triestingtal. Im Winter setzte man mit hochkarätigen Transfers ein Ausrufezeichen und möchte selbsterklärend eine richtig gute Rückrunde absolvieren. Mit einem guten Start in die Frühjahrssaison kann man schnell in einen Lauf kommen und viel drinnen sein. Im Interview mit ligaportal.at definiert Lukas Grandl, Trainer der Pottensteiner, die Zielsetzung für den zweiten Abschnitt der Saison.

Ligaportal: Wie fällt das Resümee zur Herbstsaison aus?

Grandl: „Wir sind eigentlich mit zwei Niederlagen nicht gut hineingestartet, haben sich da auch mehr erwartet. Dann sind zwei drei langwierige Verletzungen von Schlüsselspielern dazugekommen und sind dann trotzdem das halbe Jahr ganz gut in Fahrt gekommen. Wir haben dann einmal in Sooß unnötigerweise ausgelassen und deshalb ist das Ergebnis unter dem Strich so in Ordnung.“

Ligaportal: Wie zufriedenstellend ist die Vorbereitung gewesen, wo liegt vor dem ersten Saisonspiel der Fokus?

Grandl: „Mit der Vorbereitung bin ich sehr zufrieden. Die Mannschaft zieht komplett mit. Die Trainingsbeteiligung ist sehr hoch, was mich als Trainer sehr freut. Durch die vielen neuen Spieler war es am Anfang nicht leicht, sich einzuspielen. Man merkt aber von Woche zu Woche, dass die Mannschaft immer mehr zusammenwächst. Die Ergebnisse sind in der Vorbereitung sekundär. In der finalen Vorbereitungsphase werden wir uns noch im taktischen Bereich den Feinschliff holen. Dann bin ich eigentlich guter Dinge, dass wir in der ersten Runde topvorbereitet nach Alland fahren.“

Ligaportal: Welche Rolle sollen die neuen Spieler in der Mannschaft einnehmen?

Grandl: „Wir haben eigentlich auf allen Positionen einen neuen Spielern geholt, weil wir auch relativ viele Abgänge hatten. Da haben wir natürlich nachbesetzen müssen. Mit Pantic Sasa haben wir einen Topstürmer dazubekommen. Von dem erwarten wir uns die Tore, die wir in der Hinrunde nicht geschossen haben. Mit Tadic Nikola haben wir einen Spieler von Amaliendorf geholt, der mit seiner Routine im zentralen Mittelfeld die Fäden ziehen soll. Mit Marinkovic Stefan als neuer Abwehrchef in der Innenverteidigung, werden wir uns defensiv weiter stabilsieren. Wir sind da sicher sehr gut aufgestellt für die Rückrunde.“

Ligaportal: Wie bewerten Sie das Auftaktprogramm?

Grandl: „Gegen Alland ist es sicher nicht einfach, es gibt sicher leichtere Gegner zum Start. Andererseits finde ich das nicht so schlecht. Dann wissen wir gleich, wo wir stehen. Alland wird zuhause sicher eine Favoritenrolle einnehmen. Sie werden uns aber sicher nicht unterschätzen, weil sie wissen was für eine Qualität wir in unseren Reihen haben. Dann haben wir gleich Pfaffstätten zuhause. Das sind sicher gleich zwei unangenehme Gegner zum Auftakt, aber wie gesagt aussuchen können wir es uns nicht und spielen müssen wir auch gegen alle und ich bin guter Dinge, dass wir bei beiden Matches was Zählbares mitnehmen können.“

Ligaportal: Welche Ziele habt Ihr euch für die Rückrunde gesteckt?

Grandl: „Die Ziele haben sich eigentlich gar nicht geändert, wir wollen unter die ersten Drei kommen. Natürlich wollten wir ein bisschen näher am Ersten dran sein. Jetzt sind es doch zehn Punkte, aber die Ziele, was die Tabellenplatzierung betrifft, haben sich eigentlich nicht verändert. Wir wollen zum Schluss aber sicher näher als die zehn Punkte am Ersten dran sein.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei