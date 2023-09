Gumpoldskirchen bricht bei SC Felixdorf ein

Details Samstag, 02. September 2023 00:01

2. Klasse Triestingtal: Vor rund 150 Zuschauern trafen sich am 3. Spieltag der SC Felixdorf und die 1. SVG Gumpoldskirchen. Gumpoldskirchen hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten drei Spielen ging der Gast kein einziges Mal als Sieger hervor. An diesem Spieltag verlor man 0:4 gegen den SC Felixdorf.

Tobias Gersch brachte Gumpoldskirchen in der 14. Minute ins Hintertreffen. In der 24. Minute brachte Patrick Ganauser den Ball im Netz der 1. SVG Gumpoldskirchen unter und stellte auf 2:0.

Riesenchance für Gumpoldskirchen- über links scharf rein und über das Tor. Andreas Kolm, Ticker-Reporter

In Minute 31 fanden die Gäste ihre größte Chance vor. Kurz vor dem Halbzeitpfiff wurde Peter Schada zum Unglücksraben und traf ins eigene Tor (42.). Der 1.SC Felixdorf hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung.

Eigentor wird zur Vorentscheidung

Die Heimmannschaft schraubte das Ergebnis in der 69. Minute mit dem 4:0 durch Lukas Grabenwöger in die Höhe.

Gäste-Tormann muss nach Zusammenstoß raus, Feldspieler rein da 3. mal gewechselt. Andreas Kolm, Ticker-Reporter

Letztlich feierte der SC Felixdorf gegen Gumpoldskirchen nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.

Der 1.SC Felixdorf reklamiert mit diesem Sieg einen Sprung in der Tabelle für sich. Der SC Felixdorf rangiert zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf dem dritten Platz. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz des 1.SC Felixdorf.

Die Abwehrprobleme von Gumpoldsk. bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst.

Am kommenden Samstag tritt der SC Felixdorf beim SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt an, während die 1. SVG Gumpoldskirchen einen Tag zuvor den ATSV Teesdorf empfängt.

2. Klasse Triestingtal: 1.SC Felixdorf – 1. SVG Gumpoldskirchen, 4:0 (3:0)

69 Lukas Grabenwoeger 4:0

42 Eigentor durch Peter Schada 3:0

24 Patrick Ganauser 2:0

14 Tobias Gersch 1:0

