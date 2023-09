Klatsche für Blumau bei Alland

Details Sonntag, 03. September 2023 00:01

2. Klasse Triestingtal: Etwas mehr als 50 Fans fanden sich am Samstag in Alland ein und wollten das Spiel der 3. Runde zwischen dem SC Alland und dem ASK Blumau mitverfolgen. Beim SC Alland holte sich der ASK Blumau eine 0:5-Schlappe ab.

Alland legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Maurice Armatage aufhorchen (1./12.). Maximilian Loibnegger gelang ebenfalls ein Doppelpack (17./36.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Der SC Alland gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.

Spiel schon vor der Pause entschieden

Die Gäste kamen in diesem Spiel nie so richtig an. In der 65. Minute legte Laurentiu-Tiberiu Telescu zum 5:0 zugunsten des Heimteams nach. Letztlich feierte Alland gegen Blumau nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 5:0-Heimsieg.

Der SC Alland machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem dritten Platz.

Wann bekommt der ASK Blumau die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Alland gerät man immer weiter in die Bredouille. Drei Spiele und noch kein Sieg: Die Gäste warten weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Während der SC Alland am kommenden Samstag den ASC Leobersdorf empfängt, bekommt es der ASK Blumau am selben Tag mit dem SC Günselsdorf zu tun.

2. Klasse Triestingtal: SC Alland – ASK Blumau, 5:0 (4:0)

65 Laurentiu-Tiberiu Telescu 5:0

36 Maximilian Loibnegger 4:0

17 Maximilian Loibnegger 3:0

12 Maurice Armatage 2:0

1 Maurice Armatage 1:0

