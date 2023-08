Dank des Keepers! Last-Minute-Remis zwischen Günselsdorf und Pfaffstätten

Details Montag, 28. August 2023 00:01

2. Klasse Triestingtal: Um die 90 Besucher fanden sich in Günselsdorf ein und wollten das Spiel der 2. Runde mitverfolgen. Sieger bekamen die Zuschauer keinen zu sehen. Am Sonntag trennten sich der SC Günselsdorf und der SC Pfaffstätten unentschieden mit 2:2.

Die Gäste fanden in Minute neun die erste Topchance vor. Rene Schedl scheiterte jedoch mit seinem Lupfer an der Querlatte. Martin Pell schoss für Pfaffstätten in der zehnten Minute das erste Tor.

Super Aktion von der rechten Seite. Hüseyin tankt sich durch und beinahe der Ausgleich durch Marek Smolka aber gerade noch ein Verteidiger in Nemanja Vidic Manier dazwischen. x-dL42__, Ticker-Reporter

Rene Schedel brachte den Ball zum 2:0 zugunsten des Gasts über die Linie (24.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Torhüter Ferstl wird zum Held von Günselsdorf

Nach einer knappen Stunde behauptete sich Günselsdorf gegen die Hintermannschaft des SC Pfaffstätten. Neuer Spielstand: 1:2 (57.) und Ramazan Comak ließ sich als Torschütze feiern. Dominik Ferstl machte Pfaffstätten kurz vor Ultimo noch einen Strich durch die Rechnung, als er den späten Ausgleich sicherstellte.

Tor, Toor, Tooor für SC Günselsdorf zum 2:2!!!! Unglaubliche Szene. Ferstl der Torhüter von Günselsdorf trifft per Freistoß mit der letzten Aktion zum Ausgleich! x-dL42__, Ticker-Reporter

Der SC Pfaffstätten ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich der SC Günselsdorf noch ein Unentschieden.

In den insgesamt 24 Spielen der letzten Saison fuhr Günselsdorf 21 Punkte ein, was schlussendlich den elften Platz bedeutete. Mit vier Punkten auf der Habenseite stehen die Gastgeber derzeit auf dem vierten Rang.

Die vergangene Spielzeit bescherte Pfaffstätten 48 Punkte, was in der Tabelle zum Abschluss Rang fünf bedeutete.

Am kommenden Samstag tritt der SC Günselsdorf beim SC Schönau an, während der SC Pfaffstätten einen Tag zuvor den Sportclub Pottenstein empfängt.

2. Klasse Triestingtal: SC Günselsdorf – SC Pfaffstätten, 2:2 (0:2)

96 Dominik Ferstl 2:2

57 Ramazan Comak 1:2

24 Rene Schedel 0:2

10 Martin Pell 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.