Pottensteins Pantic schnürt Doppelpack gegen Schönau

2. Klasse Triestingtal: Über 140 Zuschauer kamen nach Pottenstein und wollten das Spiel des SC Pottenstein und dem SC Schönau mitverfolgen. Ein 2:2-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung des Sportclub Pottenstein gegen Schönau.

Die Heimelf war in den ersten Minuten überlegen, konnte aber zunächst nichts Zwingendes erarbeiten. Vor 140 Zuschauern stellte Sasa Pantic das 1:0 für den SC Pottenstein sicher (16.). Danach wurde der Druck der Gastgeber immer stärker, doch es blieb vorerst bei der knappen Führung. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte das Heimteam einen knappen Vorsprung herausgespielt.

Pantic-Doppelpack reichte nicht

Mit dem Tor zum 2:0 steuerte Pantic bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (65.). Nun wollten die Heimsichen den Sack endgültig zumachen, doch Schönaus Keeper Dalibor Grujic bewies an diesem Tag seine Klasse. Dann schlugen die Gäste zu. Für das 1:2 des SC Schönau zeichnete Patrick Pfaffenberger verantwortlich (83.). Kurz vor dem Ende des Spiels jubelte Marco Sedlacek mit seinen Teamkollegen über seinen Treffer in der 90. Minute, der einen Gleichstand herbeiführte. Alles sprach für einen Sieg von Pottenstein, doch am Ende wurde das Aufbäumen von Schönau noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.

Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung des Sportclub Pottenstein aus, sodass man nun auf dem ersten Platz steht. Der SC Pottenstein weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von drei Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel der SC Schönau in der Tabelle auf Platz zehn. Vier Spiele und noch kein Sieg: Der Gast wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Schönau holte auswärts bisher nur zwei Zähler.

Pottenstein stellt sich am Sonntag (16:30 Uhr) beim SC Günselsdorf vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der SC Schönau die FC AS Logistik Tribuswinkel.

2. Klasse Triestingtal: Sportclub Pottenstein – SC Schönau, 2:2 (1:0)

90 Marco Sedlacek 2:2

83 Patrick Pfaffenberger 2:1

65 Sasa Pantic 2:0

16 Sasa Pantic 1:0

