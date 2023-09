Viermal Grabenwöger: Felixdorf deklassiert Klausen-Leopoldsdorf/A.

Details Sonntag, 10. September 2023 00:01

2. Klasse Triestingtal: Die rund 50 Besucher, die dem Spiel beiwohnten, bekamen zahlreiche Tore zu sehen. Der 1.SC Felixdorf erteilte Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt eine Lehrstunde: 8:1 hieß es am Ende für den SC Felixdorf.

Die Gäste erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Der 1.SC Felixdorf ging durch Christopher Fuchs in der vierten Minute in Führung. Gerade als die Heimelf besser ins Spiel fand, schlugen die Felixdorfer erneut zu. Die Gäste trafen nach etwas mehr als einer halben Stunde durch Lukas Grabenwöger zum 2:0 (34.). Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Abdiwahid Abdi per Kopf mit dem 1:2 für den SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt zur Stelle (43.). Zur Pause war der SC Felixdorf im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Anschlusstor von Abdi bleibt nur ein Ehrentreffer

Tobias Gersch witterte seine Chance und schoss den Ball zum 3:1 für den 1.SC Felixdorf ein (48.). Florian Grundner erwies Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt einen Bärendienst: Der bereits Gelb-vorbelastete Verteidiger kassierte die Ampelkarte (50.). Für klare Verhältnisse sorgte der 1.SC Felixdorf, indem Jörg Lebrecht das 4:1 markierte (65.). Der SC Felixdorf baute den Vorsprung in der 67. und der 82. Minute weiter aus und bei beiden Treffern ließ sich Grabenwöger als Torschütze feiern. Fuchs vollendete zum siebenten Tagestreffer in der 85. Spielminute. Den Schlusspunkt setzte erneut Grabenwöger in Minute 90 zum 8:1-Endstand. Der 1.SC Felixdorf überrannte den SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt förmlich mit acht Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Auch wenn die Saison noch jung ist: Der Blick auf die Tabelle ist für Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt wenig erfreulich. Nach der Niederlage rangiert die Heimmannschaft nur noch auf Platz neun.

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der der SC Felixdorf auf den vierten Rang kletterte. Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz des 1.SC Felixdorf.

Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt hat bisher alle drei Punkte zuhause geholt.

Am nächsten Freitag reist der SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt zum ATSV Teesdorf, zeitgleich empfängt der SC Felixdorf den SC Alland.

2. Klasse Triestingtal: SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt – 1.SC Felixdorf, 1:8 (1:2)

90 Lukas Grabenwoeger 1:8

85 Christopher Fuchs 1:7

82 Lukas Grabenwoeger 1:6

67 Lukas Grabenwoeger 1:5

65 Joerg Lebrecht 1:4

48 Tobias Gersch 1:3

43 Abdiwahid Abdi 1:2

34 Lukas Grabenwoeger 0:2

4 Christopher Fuchs 0:1

