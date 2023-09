Blumau nach der Pleite bei Leobersdorf Letzter

Details Samstag, 16. September 2023 00:01

2. Klasse Triestingtal: Vor 150 Zuschauern trafen am Freitagabend der ASC Leobersdorf und der ASK Blumau aufeinander. Beim ASC Leobersdorf gab es für Blumau nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 2:6. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Leobersdorf löste die Pflichtaufgabe mit Bravour.

Der ASK Blumau geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Adrian Demirel das schnelle 1:0 für den ASC Leobersdorf erzielte. Noah Milivojevic versenkte die Kugel zum 2:0 für den ASC Leobersdorf (35.). Mit der Führung für den Gastgeber ging es in die Kabine.

Leobersdorf souverän

Grigorios Pegios schraubte das Ergebnis in der 52. Minute mit dem 3:0 für den Tabellenführer in die Höhe. Besmir Klimenta beförderte das Leder zum 1:3 von Blumau über die Linie (58.). Doppelpack für Leobersdorf: Nach seinem zweiten Tor (66.) markierte Pegios wenig später seinen dritten Treffer (73.). Durch ein Eigentor von Johann Kopitsch verbesserte der ASC Leobersdorf den Spielstand auf 6:1 für sich (76.). Klimenta war es, der in der 82. Minute das Spielgerät im Gehäuse des ASC Leobersdorf unterbrachte. Schließlich sprang für Leobersdorf gegen den ASK Blumau ein Dreier heraus.

Der ASC Leobersdorf ist mit 15 Punkten aus fünf Partien gut in die Saison gestartet. Offensiv konnte dem ASC Leobersdorf in der 2. Klasse Triestingtal kaum jemand das Wasser reichen, was die 17 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Leobersdorf setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon fünf Siege auf dem Konto.

Die Defizite in der Verteidigung sind bei Blumau klar erkennbar, sodass bereits 16 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Nach fünf Spieltagen hat der ASK Blumau die rote Laterne inne. Fünf Spiele und noch kein Sieg: Blumau wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Die schmerzliche Phase des ASK Blumau dauert an. Bereits zum dritten Mal in Folge verließ man am Freitag das Feld als Verlierer.

Am kommenden Freitag trifft der ASC Leobersdorf auf den 1.SC Felixdorf, Blumau spielt tags darauf gegen den Sportclub Pottenstein.

2. Klasse Triestingtal: ASC Leobersdorf – ASK Blumau, 6:2 (2:0)

82 Besmir Klimenta 6:2

76 Eigentor durch Johann Kopitsch 6:1

73 Grigorios Pegios 5:1

66 Grigorios Pegios 4:1

58 Besmir Klimenta 3:1

52 Grigorios Pegios 3:0

35 Noah Milivojevic 2:0

8 Adrian Demirel 1:0

