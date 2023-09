Pfaffstätten gewinnt Torfestival gegen Gumpoldskirchen

Details Sonntag, 17. September 2023 00:02

2. Klasse Triestingtal: Nach der Auswärtspartie gegen den SC Pfaffstätten stand die 1. SVG Gumpoldskirchen mit leeren Händen da. Pfaffstätten gewann vor rund 225 Zuschauern mit 5:3. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der SC Pfaffstätten die Nase vorn.

Die erste Viertelstunde verlief torlos. Vor 225 Zuschauern traf dann Sasa Petrovic zum 1:0 (17.) für die Gäste. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (44.) traf Martin Pell zum Ausgleich für Pfaffstätten. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Spannung bis zum Schluss

Moritz Schmid machte in der 53. Minute das 2:1 des SC Pfaffstätten perfekt. Nach rund einer Stunde ging Pfaffstätten aufs Ganze. Zunächst vergrößerte Rene Schedel den Vorsprung der Heimmannschaft auf zwei Tore (57.). Wenig später erhöhte Pell nochmals und sorgte damit für die Vorentscheidung (59.). Doch die Gäste gaben sich noch nicht geschlagen. Benjamin Kainzbauer beförderte das Leder zum 2:4 von Gumpoldskirchen über die Linie (77.).

Der Trainer der Pfaffstätt'ner hat mittlerweile die gesamte Bank, außer dem Tormann, eingewechselt! Haberl, Ticker-Reporter

David Godra verkürzte für den Gast später in der 88. Minute auf 3:4. Der SC Pfaffstätten baute die Führung in der Nachspielzeit mit einem Treffer von Daniel Dörfler aus (92.). Am Ende stand Pfaffstätten als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

Der SC Pfaffstätten belegt momentan mit acht Punkten den fünften Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 10:10 ausgeglichen. Zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage hat Pfaffstätten derzeit auf dem Konto.

Gumpoldsk. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die 1. SVG Gumpoldskirchen holte auswärts bisher nur einen Zähler. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen den SC Pfaffstätten – Gumpoldskirchen bleibt weiter unten drin. Gumpoldsk. schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 13 Gegentore verdauen musste. Die bisherige Saisonbilanz der 1. SVG Gumpoldskirchen bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und drei Pleiten schwach. Nur einmal ging Gumpoldskirchen in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Als Nächstes steht für Pfaffstätten eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (16:00 Uhr) geht es gegen den SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt. Gumpoldsk. tritt bereits zwei Tage vorher gegen den SC Schönau an (19:30 Uhr).

2. Klasse Triestingtal: SC Pfaffstätten – 1. SVG Gumpoldskirchen, 5:3 (1:1)

92 Daniel Doerfler 5:3

88 David Godra 4:3

77 Benjamin Kainzbauer 4:2

59 Martin Pell 4:1

57 Rene Schedel 3:1

53 Moritz Schmid 2:1

44 Martin Pell 1:1

17 Sasa Petrovic 0:1

