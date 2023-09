FC Tribuswinkel triumphiert über Günselsdorf

Details Samstag, 23. September 2023 00:01

2. Klasse Triestingtal: Die FC AS Logistik Tribuswinkel fügte dem SC Günselsdorf am Freitag die erste Saisonniederlage zu und gewann vor über 120 Zuschauern mit 3:1. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von Günselsdorf gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass der SC Günselsdorf der Favoritenrolle nicht gerecht wurde.

Adel Redzic brachte die Gäste per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der sechsten und 32. Minute vollstreckte. Mit der Führung für FC Tribuswinkel ging es in die Kabine.

Bandic-Treffer die Vorentscheidung

Für das 3:0 der Gastgeber sorgte Dominik Bandic, der in Minute 73 zur Stelle war. Für das 1:3 von Günselsdorf zeichnete Adriatik Krasniqi verantwortlich (89.). Schlussendlich verbuchte die FC AS Logistik Tribuswinkel gegen den SC Günselsdorf einen überzeugenden Heimerfolg.

FC Tribuswinkel muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die FC AS Logistik Tribuswinkel machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem sechsten Platz. Zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von FC Tribuswinkel bei. Die FC AS Logistik Tribuswinkel ist seit vier Spielen unbezwungen.

Trotz der überraschenden Pleite bleibt Günselsdorf in der Tabelle stabil. Der SC Günselsdorf baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Am kommenden Freitag tritt FC Tribuswinkel beim Sportclub Pottenstein an, während Günselsdorf zwei Tage später die 1. SVG Gumpoldskirchen empfängt.

2. Klasse Triestingtal: FC AS Logistik Tribuswinkel – SC Günselsdorf, 3:1 (2:0)

89 Adriatik Krasniqi 3:1

73 Dominik Bandic 3:0

32 Adel Redzic 2:0

6 Adel Redzic 1:0

