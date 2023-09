Pleite gegen Pottenstein: Negativserie von Blumau hält weiter an

Details Sonntag, 24. September 2023 00:01

2. Klasse Triestingtal: Fast 90 Zuschauer wollten das Spiel der 6. Runde mitverfolgen. Der SC Pottenstein setzte sich standesgemäß gegen den ASK Blumau mit 5:2 durch. Die Überraschung blieb aus: Gegen Pottenstein kassierte Blumau eine deutliche Niederlage.

Kevin Jasari brachte den Sportclub Pottenstein in der 33. Spielminute in Führung. Zur Pause war der Gast im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Dem ASK Blumau gelang mithilfe des SC Pottenstein der Ausgleich, als Dominic Neubauer das Leder in das eigene Tor lenkte (47.). Der Treffer zum 2:1 sicherte Pottenstein nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Jasari in diesem Spiel (59.). Markus Krajnik (71.) und Sasa Pantic (74.) brachten dem Sportclub Pottenstein mit zwei schnellen Treffern die Vorentscheidung. In der 90. Minute brachte Gurur Veltan das Netz für Blumau zum Zappeln. Für das 5:2 zugunsten des SC Pottenstein sorgte dann kurz vor Schluss Ozan Aydin, der Pottenstein und die Fans von einer Spitzenplatzierung träumen ließ (94.). Schließlich strich der Sportclub Pottenstein die Optimalausbeute gegen den ASK Blumau ein.

Blumau weiterhin Tabellenschlusslicht

Mit nur einem Zähler auf der Habenseite ziert Blumau das Tabellenende der 2. Klasse Triestingtal. Mit erschreckenden 21 Gegentoren stellt die Heimmannschaft die schlechteste Abwehr der Liga. Sechs Spiele und noch kein Sieg: Der ASK Blumau wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Der SC Pottenstein hat die Krise von Blumau verschärft. Der ASK Blumau musste bereits den vierten Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen.

Pottenstein machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem dritten Platz. Die Offensivabteilung des Sportclub Pottenstein funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 17-mal zu. Die Saison des SC Pottenstein verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von vier Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage klar belegt.

Die Defensivleistung von Blumau lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Pottenstein offenbarte der ASK Blumau eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Am nächsten Freitag reist Blumau zum 1.SC Felixdorf, zeitgleich empfängt der Sportclub Pottenstein die FC AS Logistik Tribuswinkel.

2. Klasse Triestingtal: ASK Blumau – Sportclub Pottenstein, 2:5 (0:1)

94 Ozan Aydin 2:5

90 Gurur Veltan 2:4

74 Sasa Pantic 1:4

71 Markus Krajnik 1:3

59 Kevin Jasari 1:2

47 Eigentor durch Dominic Neubauer 1:1

33 Kevin Jasari 0:1

