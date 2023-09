ASC Leobersdorf beim ATSV Teesdorf im Torrausch

Details Samstag, 30. September 2023 00:01

2. Klasse Triestingtal: Etwa 120 Besucher kamen am Freitagabend nach Teesdorf und bekamen etliche Tore präsentiert. Der ASC Leobersdorf erteilte dem ATSV Teesdorf eine Lehrstunde und gewann mit 7:0. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht.

Das Spiel beginnt mit viel Tempo. Ein Doppelpack brachte den ASC Leobersdorf in eine komfortable Position: Maximilian Rabl war gleich zweimal zur Stelle (15./22.).

Jetzt machen es die Teesdorfer den Gästen zu leicht. Das Tor hätte so nicht passieren müssen. Bernhard Leitgeber, Ticker-Reporter

120 Zuschauer sahen, wie Grigorios Pegios (25.). das 3:0 für die Gäste markierte. Mit dem Elfmeter von Jörg Zagler zum 4:0 für den Spitzenreiter war das Spiel eigentlich schon entschieden (34.).

Die Situation hatte einen komischen Beigeschmack. Ein Teesdorfer liegt verletzt nach einen Angriff, der Schiri lässt weiterspielen und gibt beim nächsten Angriff der Gäste einen Elfer nach angeblichen Foul. Klar das da die Emotionen hochkochen! Bernhard Leitgeber, Ticker-Reporter

Noch vor der Halbzeit legte Rabl seinen dritten Treffer nach (40.). Die Partie war für Teesdorf bereits zur Pause gelaufen. Ausdruck der gegnerischen Dominanz war ein schier unüberwindbarer Rückstand.

Rabl jubelt über seinen Dreierpack

Auch nach dem Seitenwechsel ließen die Gäste nicht locker und präsentierten sich weiter torhungrig. Für das 6:0 und 7:0 war Noah Milivojevic verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (56./64., Elfmeter). In Minute 90 gab es dann den dritten Strafstoß für die Gäste. Diesmal konnte sich jedoch Torhüter Oliver Mauthner auszeichnen und den Elfer parieren. Schlussendlich setzte sich Leobersdorf mit sieben Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Der ATSV Teesdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wann findet Teesdorf die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen den ASC Leobersdorf setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte. In der Verteidigung des ATSV Teesdorf stimmt es ganz und gar nicht: 19 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Die Heimmannschaft baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Ohne Gegentreffer geblieben und drei Zähler eingeheimst – der ASC Leobersdorf ist weiter auf Kurs. Bei Leobersdorf greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal vier Gegentoren stellt der ASC Leobersdorf die beste Defensive der 2. Klasse Triestingtal. Leobersdorf setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon sieben Siege auf dem Konto.

Kommende Woche tritt Teesdorf beim 1.SC Felixdorf an (Freitag, 19:30 Uhr), parallel genießt der ASC Leobersdorf Heimrecht gegen den SC Pfaffstätten.

2. Klasse Triestingtal: ATSV Teesdorf – ASC Leobersdorf, 0:7 (0:5)

64 Noah Milivojevic 0:7

56 Noah Milivojevic 0:6

40 Maximilian Rabl 0:5

34 Joerg Zagler 0:4

25 Grigorios Pegios 0:3

22 Maximilian Rabl 0:2

15 Maximilian Rabl 0:1

