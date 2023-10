Niederlage beim SC Pfaffstätten: Negativserie von Alland hält weiter an

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Triestingtal: Etwa 200 Besucher kamen zu diesem Spiel der 7. Runde. Das Auswärtsspiel brachte für Alland keinen einzigen Punkt – Pfaffstätten gewann die Partie mit 2:1. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für den SC Pfaffstätten.

In den ersten 45 Minuten sahen die Zuschauer keine Tore. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. 200 Zuschauer sahen, wie Jan Holsmer das 1:0 (59.) für Pfaffstätten markierte.

Das Führungstreffer war ein Ergebnis einer kämpferischen Einzelleistung von Moritz Hartmann, der von der Torlinie den Ball perfekt auf Jan Holsmer aufspielte! Robert Haberhauer, Ticker-Reporter

Robin Klenner beförderte das Leder zum 2:0 des Heimteams über die Linie (75.). In der Nachspielzeit (91.) gelang Silviu Burcoiu der Anschlusstreffer für den SC Alland. Am Ende verbuchte der SC Pfaffstätten gegen den Gast die maximale Punkteausbeute.

Vierte Niederlage in Serie

Trotz des Sieges bleibt Pfaffstätten auf Platz fünf. Nur einmal gab sich der SC Pfaffstätten bisher geschlagen. Pfaffstätten ist seit vier Spielen unbezwungen.

Alland holte auswärts bisher nur drei Zähler. Der SC Alland führt mit sieben Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Die bisherige Saisonbilanz von Alland bleibt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und vier Pleiten schwach. Dem SC Alland klebt das Pech weiter an den Füßen. Die Niederlage gegen den SC Pfaffstätten war bereits die vierte am Stück in der Liga.

Während Pfaffstätten am Freitag, den 06.10.2023 (19:30 Uhr) beim ASC Leobersdorf gastiert, steht für Alland einen Tag später (15:30 Uhr) vor heimischer Kulisse ein Schlagabtausch mit dem SC Schönau auf der Agenda.

2. Klasse Triestingtal: SC Pfaffstätten – SC Alland, 2:1 (0:0)

91 Silviu Burcoiu 2:1

75 Robin Klenner 2:0

59 Jan Holsmer 1:0

