Hattrick binnen drei Minuten: SC Felixdorf schießt Teesdorf ab

Details Samstag, 07. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Treistingtal: Vor rund 150 Zuschauern empfing am Freitagabend der 1. SC Felixdorf den ATSV Teesdorf. Der 1.SC Felixdorf erteilte dem ATSV Teesdorf eine Lehrstunde und gewann mit 6:1. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der SC Felixdorf wurde der Favoritenrolle gerecht.

Schon mit dem ersten Angriff wurden die Gastgeber gefährlich, doch der Ball kullerte nur knap am Tor vorbei (1.). Doch dann schlugen die Gäste zu. Hannes Dreher traf vor 150 Zuschauern nach zwölf Minuten zur Führung für Teesdorf. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Christopher Fuchs bereits wenig später besorgte (14.).

Beide Defensiven noch im Tiefschlaf... Felixdorf zwar, wie erwartet, dominanter, aber Teesdorf schlägt sich wacker. Patrick Reinisch, Ticker-Reporter

Patrick Ganauser stellte die Weichen für den 1.SC Felixdorf auf Sieg, als er in Minute 17 mit dem 2:1 zur Stelle war. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit schossen die Gastgeber einen weiteren Treffer (42.) durch einen Elfmeter von Lukas Grabenwöger. Mit der Führung für den SC Felixdorf ging es in die Kabine.

Drei Minuten-Gala: Gersch glänzt mir lupenreinem Hattrick

Mit einem schnellen Hattrick (60./61./63.) zum 6:1 schockte Tobias Gersch den ATSV Teesdorf. Letztlich kam der 1.SC Felixdorf gegen den Gast zu einem verdienten 6:1-Sieg.

Alles in Allem ein verdienter Sieg für Felixdorf. Teesdorf konnte lange das Spiel knapphalten, ehe Tobias Gersch einen Hattrick innerhalb von guten 3 Minuten erzielte. Patrick Reinisch, Ticker-Reporter

Der SC Felixdorf steht mit diesem Erfolg nun auf dem zweiten Platz. Erfolgsgarant des 1.SC Felixdorf ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 35 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Sechs Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des SC Felixdorf.

Teesdorf bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Im Angriff weist der ATSV Teesdorf deutliche Schwächen auf, was die nur acht geschossenen Treffer eindeutig belegen. Die Lage des ATSV Teesdorf bleibt angespannt. Gegen den 1.SC Felixdorf musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Am kommenden Samstag tritt der SC Felixdorf beim SC Pfaffstätten an, während Teesdorf einen Tag zuvor den ASK Blumau empfängt.

2. Klasse Triestingtal: 1.SC Felixdorf – ATSV Teesdorf, 6:1 (3:1)

63 Tobias Gersch 6:1

61 Tobias Gersch 5:1

60 Tobias Gersch 4:1

42 Lukas Grabenwoeger 3:1

17 Patrick Ganauser 2:1

14 Christopher Fuchs 1:1

12 Hannes Dreher 0:1

