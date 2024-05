Spannender Heimsieg: Gumpoldskirchen bezwingt Günselsdorf mit 2:1

Spielberichte

Samstag, 04. Mai 2024 03:59

Die Sportvereinigung Gumpoldskirchen setzte sich am Freitagabend mit einem knappen 2:1 gegen den SC Günselsdorf durch. Trotz eines Spielverlaufs, bei dem die Gäste aus Günselsdorf lange Zeit das Spielgeschehen dominierten, behielten die Gastgeber die Oberhand und sicherten sich wichtige drei Punkte.

Früher Führungstreffer setzt Ton für Gumpoldskirchen

Die Begegnung begann mit einem Paukenschlag für die Heimmannschaft. Bereits in der 8. Minute brachte Benjamin Kainzbauer die Sportvereinigung Gumpoldskirchen in Führung. Dieser frühe Treffer gab den Gastgebern sichtlich Selbstvertrauen und setzte die Gäste aus Günselsdorf unter Druck. Trotz des Rückstands zeigte sich der SC Günselsdorf kämpferisch und suchte nach Wegen, ins Spiel zurückzufinden. Die erste Halbzeit verlief jedoch ohne weitere Tore, wenngleich Günselsdorf mehr vom Spiel hatte und sich Chancen erarbeitete. Die Gumpoldskirchner verteidigten geschickt und gingen mit einer 1:0-Führung in die Halbzeitpause.

Günselsdorf dominiert, doch Gumpoldskirchen trifft

Zu Beginn der zweiten Halbzeit intensivierten die Günselsdorfer ihre Bemühungen und erspielten sich mehrere gute Chancen. Die Kommentare aus der 46. und 47. Minute unterstreichen, dass Günselsdorf mehr vom Spiel hatte, jedoch die Effizienz vor dem Tor vermissen ließ. In der 51. Minute bot sich Gumpoldskirchen eine Chance, die jedoch ungenutzt blieb. Trotz der Dominanz der Gäste aus Günselsdorf gelang es Daniel Tiefenbacher in der 71. Minute, die Führung der Heimmannschaft auf 2:0 zu erhöhen. Dieser Treffer zeigte erneut die Effektivität der Gumpoldskirchner, die aus wenigen Chancen das Maximum herausholten.

Die Entschlossenheit der Günselsdorfer zahlte sich schließlich in der 90. Minute aus, als Marko Filkovic den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte. Trotz eines starken Endspurts und der Unterstützung der mitgereisten Fans konnte der SC Günselsdorf den Ausgleich nicht mehr erzielen. Das Spiel endete nach einer Minute Nachspielzeit mit einem 2:1-Sieg für die Sportvereinigung Gumpoldskirchen. Der Kommentar in der 90. Minute fasst das Spiel treffend zusammen: Günselsdorf dominierte lange Zeit das Spielgeschehen, musste sich aber letztendlich geschlagen geben. Für beide Teams gilt es nun, sich auf die nächsten Spiele vorzubereiten und die gewonnenen Erkenntnisse umzusetzen.

2. Klasse Triestingtal: Gumpoldsk. : Günselsdorf - 2:1 (1:0)

98 Marko Filkovic 2:1

71 Daniel Tiefenbacher 2:0

8 Benjamin Kainzbauer 1:0

