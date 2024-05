SC Felixdorf triumphiert mit 3:1 gegen ASK Blumau

Spielberichte

Details Sonntag, 05. Mai 2024 02:19

Am Samstag standen sich ASK Blumau und 1.SC Felixdorf in einem packenden Match gegenüber, das mit einem verdienten 3:1 Auswärtssieg für die Felixdorfer endete. Trotz eines kämpferischen Auftritts der Blumauer konnten diese das Spiel nicht zu ihren Gunsten entscheiden. Die Gäste zeigten sich effektiver vor dem Tor und sicherten sich so die drei Punkte.

Frühe Führung für die Felixdorfer

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei beide Teams zeigten, dass sie gewillt waren, die Oberhand zu gewinnen. Doch es waren die Gäste aus Felixdorf, die früh im Spiel ein Zeichen setzten. Bereits in der 13. Minute brachte Lukas Grabenwöger die Felixdorfer mit einem gekonnten Treffer in Führung. Die Blumauer versuchten zu antworten, fanden jedoch zunächst keine Lücke in der stabilen Verteidigung der Felixdorfer. Stattdessen verdoppelte Bernd Windisch in der 38. Minute die Führung für den SC Felixdorf mit einem weiteren Tor, was den Druck auf die Heimmannschaft weiter erhöhte.

ASK Blumau kämpft sich zurück, doch Felixdorf behält die Oberhand

Kurz vor der Halbzeitpause gelang es Ramazan Comak, die Hoffnungen der Blumauer wiederzubeleben, indem er in der 43. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte. Dieses Tor gab dem Arbeitersportklub Blumau neuen Schwung und die Fans hofften auf eine Wende im zweiten Durchgang. Doch trotz erhöhtem Einsatz und Kampfgeist der Heimmannschaft blieb ein weiterer Treffer aus. Stattdessen war es erneut Bernd Windisch, der in der 67. Minute für die Felixdorfer traf und damit zum Mann des Spiels avancierte. Mit seinem zweiten Tor des Tages stellte er den Endstand von 1:3 her und sicherte seinem Team den Sieg.

Die restlichen Minuten des Spiels sahen die Blumauer bemüht, den Rückstand zu verringern, doch die Felixdorfer verteidigten geschickt und ließen keine weiteren Tore zu. Mit dem Schlusspfiff bestätigte der Schiedsrichter den 3:1-Erfolg für den 1.SC Felixdorf, der mit diesem Auswärtssieg drei weitere Punkte sammelte. Für den ASK Blumau hingegen war diese Niederlage ein weiterer Rückschlag, den es in den kommenden Spielen wettzumachen gilt.

2. Klasse Triestingtal: Blumau : SC Felixdorf - 1:3 (1:2)

67 Bernd Windisch 1:3

43 Ramazan Comak 1:2

38 Bernd Windisch 0:2

13 Lukas Grabenwöger 0:1

