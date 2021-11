Erfolgsserie von Gumpoldskirchen setzt sich gegen ASV Baden fort

Details Samstag, 30. Oktober 2021 02:39

2. Klasse Triestingtal: Im Spiel der 1. SVG Gumpoldskirchen gegen den ASV Baden gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es vor etwa 60 Besuchern 3:2 zugunsten von Gumpoldskirchen. Gumpoldskirchen wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Gleich zu Spielbeginn traf das Heimteam durch Mikail Sueleymann Yigitler zur frühen Führung (5.). Peter Schada erhöhte den Vorsprung der 1. SVG Gumpoldskirchen nach 28 Minuten auf 2:0. Jan Richard Lunczer verkürzte für den ASV Baden später in der 36. Minute auf 1:2. Mit einem Tor Vorsprung für Gumpoldskirchen ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Marc Jamgotschjan versenkte die Kugel zum 3:1 für Gumpoldskirchen (51.) Badens Manfred Zöchling musste nach 83 Minuten mit Gelb-Rot den Platz verlassen. Mit dem 2:3 gelang Lunczer ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (86.). Am Ende verbuchte die 1. SVG Gumpoldskirchen gegen den ASV Baden einen Sieg.

Gumpoldskirchen sichert Platz 5

Für Gumpoldskirchen ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Die Saisonbilanz von Gumpoldskirchen sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei sieben Siegen und zwei Unentschieden büßte die 1. SVG Gumpoldskirchen lediglich drei Niederlagen ein. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich Gumpoldskirchen in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Der ASV Baden muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit 15 gesammelten Zählern hat der Gast den siebten Platz im Klassement inne. In dieser Saison sammelte der ASV Baden bisher fünf Siege und kassierte sieben Niederlagen. Der ASV Baden hat das Pech weiterhin gepachtet. In diesem Spiel setzte es bereits die vierte Pleite am Stück.

Am kommenden Sonntag tritt Gumpoldsk. beim SC Günselsdorf an, während der ASV Baden einen Tag zuvor den SV Sooss empfängt.

2. Klasse Triestingtal: 1. SVG Gumpoldskirchen – ASV Baden, 3:2 (2:1)

5 Mikail Sueleymann Yigitler 1:0

28 Peter Schada 2:0

36 Jan Richard Lunczer 2:1

51 Marc Jamgotschjan 3:1

86 Jan Richard Lunczer 3:2

