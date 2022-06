Berndorf für Schönau zu stark

Details Montag, 06. Juni 2022 01:36

2. Klasse Triestingtal: Der SC Schönau blieb gegen den SC Berndorf vor knapp 70 Besuchern chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Berndorf. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Die Gäste hatten im Hinspiel alle Register gezogen und einen 6:1-Sieg verbucht.

Niklas Ortner brachte den Tabellenführer in der 13. Spielminute in Führung. Kevin Jasari versenkte die Kugel zum 2:0 für den SC Berndorf (26.). Mit dem 3:0 durch Christofer Horvat schien die Partie bereits in der 38. Minute mit Berndorf einen sicheren Sieger zu haben. Das überzeugende Auftreten des SC Berndorf fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Eigentlich war Schönau schon geschlagen, als Vladimir Stanimirovic das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (57.). Letztlich fuhr Berndorf einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Berndorf fehlt nur noch ein Sieg zum Titel

Der SC Schönau befindet sich mit 29 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. In den letzten fünf Partien ließ der Gastgeber zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich fünf.

Mit nur zwölf Gegentoren hat der SC Berndorf die beste Defensive der 2. Klasse Triestingtal. Berndorf bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat der SC Berndorf 23 Siege und ein Unentschieden auf dem Konto. Berndorf scheint einfach niemand stoppen zu können. Rekordverdächtige zwölf Siege in Serie stehen mittlerweile zu Buche.

Während Schönau am nächsten Sonntag (17:30 Uhr) beim ASC Leobersdorf gastiert, duelliert sich der SC Berndorf zeitgleich mit dem BSV Enzesfeld/H.

2. Klasse Triestingtal: SC Schönau – SC Berndorf, 0:4 (0:3)

57 Vladimir Stanimirovic 0:4

38 Christofer Horvat 0:3

26 Kevin Jasari 0:2

13 Niklas Ortner 0:1