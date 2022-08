Klarer Erfolg des SC Pfaffstätten über den SC Pottenstein

Details Sonntag, 21. August 2022 04:44

2. Klasse Triestingtal: Rund 150 Besucher kamen zum Spiel des SC Pfaffstätten gegen den SC Pottenstein. Die Gäste haben den Start ins neue Fußballjahr nach zwei Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 2:5-Niederlage verdaut werden.

Die erste Viertelstunde tasteten sich beide Teams ab. Für das erste Tor sorgte Sandro Sinkovits. In der 17. Minute traf der Spieler des SC Pfaffstätten ins Schwarze. Doch die Führung hielt nicht all zu lange. Das 1:1 des Sportclub Pottenstein bejubelte Andreas Schrot (24.). Bis der Schiedsrichter den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr.

Blitzstart der Gastgeber

Daniel Karlhofer trug sich in der 48. Spielminute in die Torschützenliste ein und brachte die Heimischen wieder in Führung. Nach rund einer Stunde gingen die Gastgeber aufs Ganze. Zunächst vergrößerte Alen Dragomirovic den Vorsprung von Pfaffstätten auf zwei Tore (53.). Wenig später erhöhte Sinkovits nochmals auf 4:1 und sorgte damit für die Vorentscheidung (62.). Yannick Pollek schoss die Kugel zum 2:4 für den SC Pottenstein über die Linie (71.). Spannung sollte aber nicht mehr wirklich aufkommen. Für klare Verhältnisse sorgte Pfaffstätten, indem Simon Hofstädter das 5:2 markierte (80.). Am Schluss gewann der SC Pfaffstätten gegen Pottenstein.

Pfaffstätten macht mit diesem Sieg einen großen Satz in der Tabelle und steht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf Rang zwei. Der SC Pfaffstätten hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man einmal die Punkte geteilt.

56 Punkte wanderten in der letzten Saison auf das Konto des Sportclub Pottenstein. In der Abschlusstabelle bedeutete das Platz vier.

2. Klasse Triestingtal: SC Pfaffstätten – Sportclub Pottenstein, 5:2 (1:1)

80 Simon Hofstaedter 5:2

71 Yannick Pollek 4:2

62 Sandro Sinkovits 4:1

53 Alen Dragomirovic 3:1

48 Daniel Karlhofer 2:1

24 Andreas Schrot 1:1

17 Sandro Sinkovits 1:0