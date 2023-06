Enzesfeld/H. schießt sich gegen Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt zum Titel

Details Sonntag, 11. Juni 2023 00:01

2. Klasse Triestingtal: Ein einseitiges Torfestival lieferten sich BSV Enzesfeld/H. und Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt vor fast 190 Zuschauern mit dem Endstand von 9:0. Der BSV Enzesfeld/H. hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Das Hinspiel war mit 3:0 zugunsten des Tabellenprimus geendet.

In Topform präsentierte sich Yasin Ceylan, der einen lupenreinen Hattrick markierte (4./25./29.) und dem SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt einen schweren Schlag versetzte. Ceylan (37.) und Michael Schabauer (44.) brachten BSV Enzesfeld/H. mit zwei schnellen Treffern die Vorentscheidung. Die Pausenführung der Gastgeber fiel deutlich wie verdient aus. Ob da in der Kabine schon gefeiert wurde? Das 6:0 war das Verdienst von Julian Macourek. Er war vor 190 Zuschauern in der 56. Minute zur Stelle. BSV Enzesfeld/H. baute den Vorsprung in der 68. Minute aus. Ceylan gelang ein weiterer Doppelpack (69./77.), mit dem er das Ergebnis auf 9:0 hochschraubte. Als Kadrija Dajic das Spiel schließlich beendete, war die blamable Niederlage von Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt besiegelt.

Sechsfacher Ceylan: Der Titel geht an Enzesfeld/H.

Nach 23 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für den BSV Enzesfeld/H. 55 Zähler zu Buche. Mit nur 15 Gegentoren stellt BSV Enzesfeld/H. die sicherste Abwehr der Liga.

Mit der Niederlage belegt der SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt den 13. Tabellenplatz. 20:84 – das Torverhältnis der Gäste spricht eine mehr als deutliche Sprache. Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt musste sich nun schon 20-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Die Defensivleistung von Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen den BSV Enzesfeld/H. offenbarte der SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga. Mit 55 Punkten auf der Habenseite herrscht bei BSV Enzesfeld/H. eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt nach zehn Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Nächster Prüfstein für den BSV Enzesfeld/H. ist der SC Schönau (Samstag, 17:30 Uhr). Der SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt misst sich am selben Tag mit dem SC Günselsdorf (18:00 Uhr).

2. Klasse Triestingtal: BSV Enzesfeld/H. – SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt, 9:0 (5:0)

77 Yasin Ceylan 9:0

69 Yasin Ceylan 8:0

68 Hueseyin Erdogdu 7:0

56 Julian Macourek 6:0

44 Michael Schabauer 5:0

37 Yasin Ceylan 4:0

29 Yasin Ceylan 3:0

25 Yasin Ceylan 2:0

4 Yasin Ceylan 1:0

