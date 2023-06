Alland mit finalem Feuerwerk beim ATSV Teesdorf

Details Samstag, 17. Juni 2023 00:05

2. Klasse Triestingtal: Der SC Alland gab auch im letzten Saisonspiel eine gute Figur ab und siegte vor 80 Fußballfans mit 7:2 gegen den ATSV Teesdorf. Alland ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Teesdorf einen klaren Erfolg. Das Hinspiel fand nach umkämpften 90 Minuten mit dem SC Alland einen knappen 4:3-Sieger.

Der Gast ging vor 80 Zuschauern in Führung. Dominik Boran war es, der in der sechsten Minute zur Stelle war. Bereits in der 14. Minute erhöhte Baris Arzuman den Vorsprung von Alland auf 2:0. Silviu Burcoiu schraubte das Ergebnis in der 37. Minute mit dem 3:0 für den SC Alland in die Höhe. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Arzuman seinen zweiten Treffer nachlegte (45.) und auf 4:0 erhöhte. Die Überlegenheit von Alland spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Für das 1:4 des stark ersatzgeschwächten ATSV Teesdorf zeichnete Hannes Dreher verantwortlich (52.). Maximilian Loibnegger gelang ein Doppelpack (55./59.), mit dem er das Ergebnis auf 6:1 hochschraubte. Dreher witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:6 für Teesdorf ein (62.). Durch ein Eigentor von Manuel Jankov verbesserte der SC Alland den Spielstand auf 7:2 für sich (69.). Mit dem Spielende fuhr der SC Alland einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für den ATSV Teesdorf klar, dass gegen Alland heute kein Kraut gewachsen war.

Alland beendet eine starke Saison mit einem Kantersieg

Am Ende der Saison steht Teesdorf im sicheren Mittelfeld auf Platz sieben. Mit 65 Gegentoren gab die Hintermannschaft des Gastgebers in dieser Spielzeit ein ziemlich betrübliches Bild ab. Zum Saisonabschluss kommt der ATSV Teesdorf auf zehn Siege, drei Unentschieden und elf Niederlagen.

Nach allen 24 Spielen steht Alland auf dem dritten Tabellenplatz. Im gesamten Saisonverlauf holte der SC Alland 16 Siege und fünf Remis und musste nur drei Niederlagen hinnehmen. Alland erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien 13 Zähler.

2. Klasse Triestingtal: ATSV Teesdorf – SC Alland, 2:7 (0:4)

69 Eigentor durch Manuel Jankov 2:7

62 Hannes Dreher 2:6

59 Maximilian Loibnegger 1:6

55 Maximilian Loibnegger 1:5

52 Hannes Dreher 1:4

45 Baris Arzuman 0:4

37 Silviu Burcoiu 0:3

14 Baris Arzuman 0:2

6 Dominik Boran 0:1

