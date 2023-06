Nach 0:1: Pfaffstätten überrollt Blumau

Details Sonntag, 18. Juni 2023 00:03

2. Klasse Triestingtal: Mit 1:5 verlor der ASK Blumau am vergangenen Samstag vor 80 Besuchern das letzte Saisonspiel deutlich gegen den SC Pfaffstätten. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Pfaffstätten löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Im Hinspiel hatte der Gast den Heimvorteil genutzt und mit 3:2 gewonnen.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Johann Kopitsch sein Team schon in der achten Minute. Der SC Pfaffstätten zeigte sich wenig beeindruckt. In der neunten Minute schlug Sandro Sinkovits mit dem Ausgleich zurück. Sebastian Seiler traf zum 2:1 zugunsten von Pfaffstätten (13.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Sinkovits in der 26. Minute. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Sinkovits schraubte das Ergebnis in der 65. Minute mit dem 4:1 für den SC Pfaffstätten in die Höhe. Alexander Friedl besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für Pfaffstätten (73.). Die 1:5-Heimniederlage von Blumau war Realität, als der Referee die Partie letztendlich abpfiff.

Pfaffstätten beendet die Saison auf Platz fünf

Nach allen 24 Spielen findet sich die Heimmannschaft in der unteren Tabellenhälfte wieder und kann sich bald auf die nächste Spielzeit in der 2. Klasse Triestingtal vorbereiten. Auch im letzten Spiel ließ die Hintermannschaft des ASK Blumau zahlreiche Tore zu und bestätigte damit die schwache Abwehrleistung der gesamten Saison, in der Blumau insgesamt 82 Gegentreffer hinnahm. Zum Saisonabschluss weist der ASK Blumau lediglich vier Siege vor, denen zwei Remis und 18 Niederlagen gegenüberstehen. Mit der Leistung der letzten Spiele vor dem Saisonende wird Blumau alles andere als zufrieden sein. Ein Punkt aus fünf Partien lautet die jüngste Bilanz.

Der SC Pfaffstätten befindet sich mit 48 Zählern am letzten Spieltag im sicheren Tabellenmittelfeld. Dass die Offensive von Pfaffstätten zu den besten der Liga gehört, zeigte man auch im letzten Spiel. Damit kommt der SC Pfaffstätten auf insgesamt 69 Treffer. Pfaffstätten befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

2. Klasse Triestingtal: ASK Blumau – SC Pfaffstätten, 1:5 (1:3)

73 Alexander Friedl 1:5

65 Sandro Sinkovits 1:4

26 Sandro Sinkovits 1:3

13 Sebastian Seiler 1:2

9 Sandro Sinkovits 1:1

8 Johann Kopitsch 1:0

