Deutlicher Heimsieg des ASC Leobersdorf gegen den FC Tribuswinkel

2. Klasse Triestingtal: Etwa 120 Zuschauer kamen zum Auftakt der neuen Saison nach Leobersdorf um das Spiel des ASC Leobersdorf gegen den FC Tribuswinkel mitzuverfolgen. Der ASC Leobersdorf erreichte einen deutlichen 5:1-Erfolg gegen FC Tribuswinkel.

Ein früher Elfmeterpfiff war der erste Aufreger in diesem Spiel. Leobersdorf ging durch Noah Milivojevic in der neunten Minute in Führung. Doch die Gäste konnten noch vor der Pause antworten. In Minute 21 gelang der FC AS Logistik Tribuswinkel der Ausgleich durch einen Treffer von Dardan Brahimi. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an.

Ausgleich bleibt nur Ehrentreffer

Die erste Viertelstunde nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel ausgeglichen. Doch dann legten die Hausherren richtig los. Der ASC Leobersdorf markierte das 2:1 (58.) durch Adrian Demirel. Das Heimteam traf etwas später zum 3:1 (67.) - Torschütze: Grigorios Pegios. In ruhiges Fahrwasser brachte Leobersdorf sich, indem Gerald Hartberger das 4:1 erzielte (81.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Maximilian Rabl für einen Treffer sorgte (92.). Am Ende feierte der ASC Leobersdorf einen gelungenen Saisonauftakt. Gegen FC Tribuswinkel kam der ASC Leobersdorf zu einem verdienten Sieg.

Der ASC Leobersdorf tritt am kommenden Freitag bei der 1. SVG Gumpoldskirchen an, die FC AS Logistik Tribuswinkel empfängt am selben Tag den 1.SC Felixdorf.

2. Klasse Triestingtal: ASC Leobersdorf – FC AS Logistik Tribuswinkel, 5:1 (1:1)

92 Maximilian Rabl 5:1

81 Gerald Hartberger 4:1

67 Grigorios Pegios 3:1

58 Adrian Demirel 2:1

21 Dardan Brahimi 1:1

9 Noah Milivojevic 1:0

