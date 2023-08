Spektakuläres Remis zwischen Alland und Gumpoldskirchen

Details Sonntag, 20. August 2023 00:02

2. Klasse Triestingtal: Vor rund 90 Zuschauern fand am Samstag das Spiel des SC Alland gegen die 1. SVG Gumpoldskirchen statt. Im Spiel von Alland gegen Gumpoldskirchen gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3.

Die erste Topmöglichkeit im Spiel hatten die Heimischen bereits nach sechs Minuten. Weitere Torraumszenen waren eher Mangelware. Nur noch einmal wurde es gefährlich, nachdem die Hausherren an der Torstange scheiterten.

Stangenschuss von Alland nach Schnitzer im Mittelfeld. Andreas Kolm, Ticker-Reporter

Nach den ersten 45 Minuten ging es für den SC Alland und Gumpoldskirchen ohne Torerfolg in die Kabinen.

Aus Langweiler wird Spektakel

Marijo Ikic brachte Alland per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 47. und 54. Minute vollstreckte. Die 1. SVG Gumpoldskirchen musste den Kopfball-Treffer von Laurentiu-Tiberiu Telescu zum 1:2 hinnehmen (57.). In der 66. Minute brachte Maximilian Loibnegger den Ball zum 2:2 im Netz des Gasts unter. Zehn Minuten später ging Gumpoldskirchen durch den dritten Treffer von Ikic in Führung.

Tor, Toor, Tooor für 1. SVG Gumpoldskirchen zum 2:3 - man sagt Hattrick dazu - Freistoß Marijo Ikic - unhaltbar ins rechte Kreuzeck. Andreas Kolm, Ticker-Reporter

In der 83. Minute sicherte Loibnegger seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 3:3 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als der Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 3:3 schließlich abpfiff.

Am kommenden Samstag trifft der SC Alland auf den SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt, Gumpoldsk. spielt tags zuvor gegen den ASC Leobersdorf.

2. Klasse Triestingtal: SC Alland – 1. SVG Gumpoldskirchen, 3:3 (0:0)

83 Maximilian Loibnegger 3:3

76 Marijo Ikic 2:3

66 Maximilian Loibnegger 2:2

57 Laurentiu-Tiberiu Telescu 1:2

54 Marijo Ikic 0:2

47 Marijo Ikic 0:1

