Teesdorf verliert bei Pottenstein

2. Klasse Triestingtal: Rund 130 Zuschauer wollten sich das Spiel der 2. Runde zwischen dem SC Pottenstein und dem ATSV Teesdorf nicht entgehen lassen. Der SC Pottenstein errang am Freitag einen 3:1-Sieg über Teesdorf.

Jan Riesner traf vor 130 Zuschauern nach fünf Minuten per Elfmeter zur Führung für Pottenstein. Lange währte die Freude der Heimmannschaft nicht, denn schon in der achten Minute schoss Burak Akti den Ausgleichstreffer für den ATSV Teesdorf. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war.

Heimsieg nach der Pause fixiert

Milos Jovanovic stellte die Weichen für den Sportclub Pottenstein auf Sieg, als er in Minute 58 mit dem 2:1 zur Stelle war. In der 64. Minute brachte Sasa Pantic den Ball im Netz von Teesdorf unter. Ein Elfmeter nach 75 Minuten brachte keinen weiteren Treffer.

Aber aus dem Elfmeter wurde nichts! Kai Szabo, Ticker-Reporter

Am Ende behielt der SC Pottenstein gegen den Gast die Oberhand.

Bei Pottenstein stehen in dieser Saison höhere Ziele auf der Agenda, nachdem man in der abgelaufenen Spielzeit einen Platz hinter dem Aufstiegsrang landete. Der Sportclub Pottenstein machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang zwei wieder.

Die Bedeutung der Tabelle zum gegenwärtigen Saisonzeitpunkt ist noch gering: Dennoch ist es für den ATSV Teesdorf wenig erfreulich, dass man im Klassement nach der Niederlage nur noch auf dem elften Rang steht.

Nächster Prüfstein für den SC Pottenstein ist der SC Pfaffstätten (Freitag, 17:30 Uhr). Teesdorf misst sich am selben Tag mit der FC AS Logistik Tribuswinkel (19:30 Uhr).

2. Klasse Triestingtal: Sportclub Pottenstein – ATSV Teesdorf, 3:1 (1:1)

64 Sasa Pantic 3:1

58 Milos Jovanovic 2:1

8 Burak Akti 1:1

5 Jan Riesner 1:0

