Vier Treffer reichen Fels gegen Tulbing nicht

Details Samstag, 16. September 2023 00:04

2. Klasse Wachau/Donau: Der SK Tulbing stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog Fels vor rund 150 Besuchern mit einem 8:4-Erfolg das Fell über die Ohren. Auf dem Papier ging der SK Tulbing als Favorit ins Spiel gegen den USC Fels – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

In der dritten Minute sahen die 150 Besucher das 1:0 für den SK Tulbing. Daniel Köpf ließ sich als Elfmeter-Torschütze feiern. In der elften Minute brachte Hulusi Akkus den Ball im Netz des Heimteams unter und glich zum 1:1 aus. Jan Sipka ließ sich in der 19. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:1 für Fels. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Kevin Mayer bereits wenig später besorgte (20.). Für das dritte Tor des SK Tulbing war Stefan Holzbauer verantwortlich, der in der 22. Minute das 3:2 besorgte. Daniel Köpf traf in Minute 27 zum zweiten Mal und stellte auf 4:2. Kurz vor der Pause erhöhte Stefan Holzbauer auf 5:2 (43.). Der Tabellenprimus dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine.

Es wurde kurz nochmal spannend

Mit dem Treffer zum 3:5 in der 51. Minute machte Akkus zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zum SK Tulbing war jedoch weiterhin groß.

Fast das 6:3 aber die nr17 bringt den Ball im leeren Tor nicht unter. da.kelli, Ticker-Reporter

In der 60. Minute erzielte Jürgen Hofstetter für den USC Fels das 4:5. Der SK Tulbing spielte weiter nach vorne und so traf Holzbauer (62./81.) und Benedikt Krumpl (79.) ins gegnerische Tor. Mit Ablauf der Spielzeit schlug der SK Tulbing Fels 8:4.

Die errungenen drei Zähler gingen für den SK Tulbing einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Die Offensivabteilung des SK Tulbing funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 19-mal zu. Die Saisonbilanz des SK Tulbing sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei vier Siegen und einem Unentschieden büßte der SK Tulbing lediglich eine Niederlage ein.

Der USC Fels muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste holten auswärts bisher nur einen Zähler. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen den SK Tulbing – Fels bleibt weiter unten drin. Der USC Fels schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 19 Gegentore verdauen musste. Fels musste sich nun schon dreimal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der USC Fels insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Not von Fels wird immer größer. Gegen den SK Tulbing verlor der USC Fels bereits das dritte Ligaspiel am Stück.

Am nächsten Samstag (16:00 Uhr) reist der SK Tulbing zum SV St. Andrä-Wördern, am gleichen Tag begrüßt Fels den FZSV Rußbach vor heimischem Publikum.

2. Klasse Wachau/Donau: SK Tulbing – USC Fels, 8:4 (5:2)

81 Stefan Holzbauer 8:4

79 Benedikt Krumpl 7:4

62 Stefan Holzbauer 6:4

60 Juergen Hofstetter 5:4

51 Hulusi Akkus 5:3

43 Stefan Holzbauer 5:2

27 Daniel Koepf 4:2

22 Stefan Holzbauer 3:2

20 Kevin Mayer 2:2

19 Jan Sipka 1:2

11 Hulusi Akkus 1:1

3 Daniel Koepf 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.