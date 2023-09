Kantersieg des SC Hadersdorf: Doppelpack von Ginghina reicht ESV Krems nicht

Details Sonntag, 24. September 2023 00:01

2. Klasse Wachau/Donau: Etwa 55 Zuschauer wurden am Samstag im "Stadion-Krems" gezählt. Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der ESV Krems und Hadersdorf mit dem Endstand von 2:8. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der SC Hadersdorf wurde der Favoritenrolle gerecht.

Patrick Neugebauer brachte den Gast in der dritten Minute nach vorn. Hadersdorf machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Matthias Poschenreithner (6.). Mit dem 3:0 durch Armin Schneider schien die Partie bereits in der 17. Minute mit dem SC Hadersdorf einen sicheren Sieger zu haben. Neugebauer (29., Elfmeter), Thomas Hennebichler (32.) und Poschenreithner (33.) schraubten das Ergebnis weiter auf 6:0 in die Höhe. Die Pausenführung von Hadersdorf fiel deutlich wie verdient aus.

Spiel schon vor der Pause entschieden

In der 54. Minute legte Hadersdorf zum 7:0 nach. Lucian Ginghina versenkte den Ball in der 56. Minute im Netz des SC Hadersdorf. Poschenreithner baute den Vorsprung von Hadersdorf in der 62. Minute aus. Mit dem 2:8 gelang Ginghina ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (65.). Die Situation wurde für den ESV Vorwärts Krems noch schwieriger, als Christoph Zeitlinger in der 83. Minute mit der Ampelkarte in die Kabine geschickt wurde. Mit dem Spielende fuhr Hadersdorf einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für die Heimmannschaft klar, dass gegen den SC Hadersdorf heute kein Kraut gewachsen war.

Der ESV Krems muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als vier Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen den SC Hadersdorf – der ESV Vorwärts Krems bleibt weiter unten drin. Die formschwache Abwehr, die bis dato 30 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des ESV Krems in dieser Saison. Der ESV Vorwärts Krems musste sich nun schon viermal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der ESV Krems insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte der ESV Vorwärts Krems nur vier Zähler.

Durch den Erfolg verbesserte sich Hadersdorf im Klassement auf Platz vier. Erfolgsgarant des SC Hadersdorf ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 26 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Vier Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Hadersdorf. Der SC Hadersdorf ist seit drei Spielen unbezwungen.

Am kommenden Samstag trifft der ESV Krems auf den USV Furth, Hadersdorf spielt tags darauf gegen den FZSV Rußbach.

2. Klasse Wachau/Donau: ESV Vorwärts Krems – SC Hadersdorf, 2:8 (0:6)

65 Lucian Ginghina 2:8

62 Matthias Poschenreithner 1:8

56 Lucian Ginghina 1:7

54 Clemens Doettl 0:7

33 Matthias Poschenreithner 0:6

32 Thomas Hennebichler 0:5

29 Patrick Neugebauer 0:4

17 Armin Schneider 0:3

6 Matthias Poschenreithner 0:2

3 Patrick Neugebauer 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.