Würnitz beim SK Tulbing chancenlos

Details Samstag, 30. September 2023 00:01

2. Klasse Wachau/Donau: Der SK Tulbing hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und Würnitz vor rund 150 Zuschauern das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 5:0 für den SK Tulbing. Der FC Würnitz war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der SK Tulbing bereits in Front. Florian Motsch markierte in der dritten Minute die Führung. Danach dauerte es aber etwas länger bis der nächste Treffer fiel. Kurz vor der Pause traf Stefan Holzbauer per Elfmeter für die Heimmannschaft (40.) und stellte auf 2:0. Mit der Führung für den SK Tulbing ging es in die Halbzeitpause.

Mayer-Doppelpack sorgt für klare Verhältnisse

Kevin Mayer gelang ein Doppelpack (64./82.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. David Abulesz gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den SK Tulbing (90.). Schlussendlich verbuchte der SK Tulbing gegen Würnitz einen überzeugenden Heimerfolg.

Der SK Tulbing setzt sich mit dem Dreier im oberen Tabellendrittel fest. Der SK Tulbing präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 24 geschossene Treffer gehen auf das Konto des SK Tulbing. Die Saison des SK Tulbing verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von fünf Siegen, einem Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt.

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als der FC Würnitz. Man kassierte bereits 35 Tore gegen sich. Mit nur vier Zählern auf der Habenseite ziert Würnitz das Tabellenende der 2. Klasse Wachau/Donau. Im Angriff des FC Würnitz herrscht Flaute. Erst achtmal brachte Würnitz den Ball im gegnerischen Tor unter. Die bisherige Saisonbilanz des FC Würnitz bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und sechs Pleiten schwach.

Würnitz ist nach fünf sieglosen Begegnungen am Stück weiter auf der Erfolgssuche, während der SK Tulbing mit insgesamt 16 Punkten in angenehmeren Gefilden heimisch ist.

Während der SK Tulbing am nächsten Sonntag (15:30 Uhr) beim SV Stetteldorf am Wagram gastiert, duelliert sich der FC Würnitz zeitgleich mit dem USC Fels.

2. Klasse Wachau/Donau: SK Tulbing – FC Würnitz, 5:0 (2:0)

90 David Abulesz 5:0

82 Kevin Mayer 4:0

64 Kevin Mayer 3:0

40 Stefan Holzbauer 2:0

3 Florian Motsch 1:0

