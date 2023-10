Niederlage in letzter Minute: Zwentendorf bezwingt Krems

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 00:02

2. Klasse Wachau/Donau: Rund 70 Zuschauer wollten dieses Spiel der 9. Runde mitverfolgen. Erfolgreich brachte der SV Zwentendorf den Auswärtstermin beim ESV Krems über die Bühne und gewann das Match mit 3:2. Die Überraschung blieb aus, sodass der ESV Vorwärts Krems eine Niederlage kassierte.

Zwentendorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Stefan Kummerer traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. In der 34. Minute erzielten die Gäste das 2:0 durch einen Treffer von Marcel Török. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Niederlage in letzter Minute

nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeber besser ins Spiel. Branislav Hamar traf zum 1:2 zugunsten des ESV Krems (54.). Die komfortable Halbzeitführung des SV Zwentendorf hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Lucian Ginghina schoss den Ausgleich in der 65. Spielminute. Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als der SV Zwentendorf noch einen Treffer parat hatte (90.). Damit erzielte Marcel Török einen Doppelpack. Letzten Endes ging Zwentendorf im Duell mit dem ESV Vorwärts Krems als Sieger hervor.

Für den ESV Krems gibt es einiges zu tun. Wann bekommt die Heimmannschaft die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen den SV Zwentendorf gerät der ESV Vorwärts Krems immer weiter in die Bredouille. In der Verteidigung des ESV Krems stimmt es ganz und gar nicht: 37 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Mit nun schon sechs Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des ESV Vorwärts Krems alles andere als positiv. Nach der Niederlage gegen den SV Zwentendorf bleibt der ESV Krems weiterhin glücklos.

Zwentendorf machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang fünf. Mit dem Sieg baute der SV Zwentendorf die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der SV Zwentendorf fünf Siege, ein Remis und kassierte erst drei Niederlagen. Zwentendorf scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Freitag, den 13.10.2023 tritt der ESV Vorwärts Krems beim SV Viktoria Rust an (18:45 Uhr), einen Tag später (14:30 Uhr) muss der SV Zwentendorf seine Hausaufgaben auf heimischem Terrain gegen den SC Hadersdorf erledigen.

2. Klasse Wachau/Donau: ESV Vorwärts Krems – SV Zwentendorf, 2:3 (0:2)

90 Marcel Toeroek 2:3

65 Lucian Ginghina 2:2

54 Branislav Hamar 1:2

34 Marcel Toeroek 0:2

6 Stefan Kummerer 0:1

