Hadersdorf überholt Fels in der Tabelle

Spielberichte

Details Sonntag, 17. März 2024 05:57

2. Klasse Wachau/Donau: Gegen den SC Hadersdorf holte sich der USC Fels vor 150 Besuchern eine 0:2-Schlappe ab. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Hadersdorf die Nase vorn. Fels hatte das Hinspiel gegen den SC Hadersdorf mit 2:1 gewonnen.

Für das erste Tor sorgte Fabian Palk. In der 25. Minute traf der Spieler von Hadersdorf ins Schwarze. Die Heimmannschaft markierte kurz darauf das 2:0 (32.) durch Clemens Döttl. Mit der Führung für den SC Hadersdorf ging es in die Kabine. Als wäre die Lage für den USC Fels nicht schon misslich genug gewesen, musste Hulusi Akkus in der 73. Minute mit einer Gelb-Roten Karte den Platz verlassen. Den Grundstein für den Sieg über den Gast legte Hadersdorf bereits in Halbzeit eins. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis.

Hadersdorf klettert auf Rang fünf

Nach dem errungenen Dreier hat der SC Hadersdorf Position fünf der 2. Klasse Wachau/Donau inne. Acht Siege und sechs Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des SC Hadersdorf.

Mit 23 Zählern aus 14 Spielen steht Fels momentan im Mittelfeld der Tabelle. Sieben Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat der USC Fels momentan auf dem Konto.

Hadersdorf stellt sich am Samstag (15:30 Uhr) beim SV St. Andrä-Wördern vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Fels den USV Furth.

2. Klasse Wachau/Donau: SC Hadersdorf – USC Fels, 2:0 (2:0)

32 Clemens Doettl 2:0

25 Fabian Palk 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.