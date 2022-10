Arnsdorf spielt mit Paudorf Katz und Maus

Details Montag, 17. Oktober 2022 00:01

2. Klasse Wachau/Donau: Paudorf hat den Start ins neue Fußballjahr nach zehn Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste vor fast 90 Zuschauern eine 0:7-Niederlage gegen Arnsdorf verdaut werden. Der SC Arnsdorf ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den SV Paudorf einen klaren Erfolg.

Vor einer Kulisse von 86 Zuschauern war es Andreas Fechter, der das 1:0 für Arnsdorf erzielte. Noch vor der Halbzeit legte das Heimteam durch einen Strafstoß von Ümit Gürsoy seinen zweiten Treffer nach (43.). Mit der Führung für den SC Arnsdorf ging es in die Kabine. Fechter überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für Arnsdorf (58.). Dass es ein ungleiches Duell war, demonstrierten Stefan Bahtovic (67.), Zbynek Petrasek (69.) und Bronislav Salek (81., Eigentor), die weitere Treffer für den SC Arnsdorf folgen ließen. Der SC Arnsdorf baute durch den zweiten Treffer von Gürsoy den Vorsprung in der 86. Minute weiter aus. Letztlich feierte Arnsdorf gegen Paudorf nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 7:0-Heimsieg.

Arnsdorf bessert Tore- und Punktekonto auf

Die drei Punkte brachten den SC Arnsdorf in der Tabelle voran. Arnsdorf liegt nun auf Rang elf. In dieser Saison sammelte Arnsdorf bisher drei Siege und kassierte sechs Niederlagen. Der SC Arnsdorf beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Der SV Paudorf ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. Mit nur vier Treffern stellen die Gäste den harmlosesten Angriff der 2. Klasse Wachau/Donau.

Nach der klaren Niederlage gegen Arnsdorf ist Paudorf weiter das defensivschwächste Team der 2. Klasse Wachau/Donau.

Am nächsten Samstag reist der SC Arnsdorf zum USC Fels, zeitgleich empfängt der SV Paudorf den SC Hadersdorf.

2. Klasse Wachau/Donau: SC Arnsdorf – SV Paudorf, 7:0 (2:0)

86 Uemit Guersoy 7:0

81 Eigentor durch Bronislav Salek 6:0

69 Zbynek Petrasek 5:0

67 Stefan Bahtovic 4:0

58 Andreas Fechter 3:0

43 Uemit Guersoy 2:0

5 Andreas Fechter 1:0