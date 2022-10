Dauti schießt Rußbach zum Sieg bei Neuaigen

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 00:18

2. Klasse Wachau/Donau: Knappe 40 Besucher sahen das Spiel der 11. Runde zwischen Neuaigen und Rußbach. Durch ein 2:1 holte sich Rußbach drei Punkte beim SV Neuaigen. Hundertprozentig überzeugen konnte der FZSV Rußbach dabei jedoch nicht.

Das 1:0 des Gasts stellte Valtrim Veseli sicher (27.). Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Nach der Pause jubelten dann auch die Gastgeber. Fadim Bedzeti traf zum 1:1 zugunsten von Neuaigen (55.). Liridon Dauti machte in der 64. Minute das 2:1 von Rußbach perfekt. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee gewann der FZSV Rußbach gegen den SV Neuaigen.

Rußbach schiebt sich auf Platz acht

Neuaigen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als vier Gegentreffer pro Spiel. Die formschwache Abwehr, die bis dato 49 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden der Heimmannschaft in dieser Saison. Der SV Neuaigen musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Neuaigen insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der SV Neuaigen ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Rußbach bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, ein Unentschieden und sechs Pleiten.

Der FZSV Rußbach setzte sich mit diesem Sieg von Neuaigen ab und belegt nun mit 13 Punkten den achten Rang, während der SV Neuaigen weiterhin zehn Zähler auf dem Konto hat und den elften Tabellenplatz einnimmt.

Neuaigen tritt am kommenden Sonntag beim SC Arnsdorf an, Rußbach empfängt am selben Tag die Reserve von Krems SC.

2. Klasse Wachau/Donau: SV Neuaigen – FZSV Rußbach, 1:2 (0:1)

64 Liridon Dauti 1:2

55 Fadim Bedzeti 1:1

27 Valtrim Veseli 0:1