Bezouich schießt Neuaigen zum Sieg bei Stetten

Details Sonntag, 27. August 2023 00:01

2. Klasse Wachau/Donau: Vor rund 80 Zuschauern kam es am Samstag zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Stetten und dem SV Neuaigen. Der SV Stetten und der SV Neuaigen boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3.

Neuaigen geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Nikola Alexandropulos flach zur Mitte brachte und Christoph Fasching das schnelle 1:0 für den SV Stetten erzielte. Fadim Bedzeti schoss für den SV Neuaigen in der 17. Minute das erste Tor und stellte per Kopf auf 1:1. Der eingewechselte Kaan Yilmaz brachte eine Traumflanke genau auf seinen Kollegen und Philip Moradi versenkte die Kugel völlig alleine vor dem Tor per Kopf zum 2:1 (27.). Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (42.) traf Bedzeti mit seinem zweiten Treffer zum Ausgleich für Neuaigen. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Bezouich entscheidet Spiel mit dem Abpfiff

In der 85. Minute erhielt Patrick Pegler eine umstrittene Gelb-Rote Karte, sodass der SV Neuaigen fortan in Unterzahl agieren musste. Hamza Bezouich ließ seine Mannschaft in der Nachspielzeit, als alle schon mit einer Punkteteilung rechneten, mit seinem Freistoß-Treffer die Führung bejubeln. Letzten Endes holte Neuaigen gegen den SV Stetten drei Zähler.

Video-Highlights von FussballTVNiederösterreich:

Der SV Stetten verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem vierten Rang. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz der Heimmannschaft.

Nach diesem Erfolg steht der SV Neuaigen auf dem siebten Platz der 2. Klasse Wachau/Donau. Die Gäste haben nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man einmal die Punkte geteilt und eine Niederlage kassiert.

Am kommenden Sonntag trifft der SV Stetten auf den ESV Vorwärts Krems, Neuaigen spielt am selben Tag gegen den FZSV Rußbach.

2. Klasse Wachau/Donau: SV Stetten – SV Neuaigen, 2:3 (2:2)

95 Hamza Bezouich 2:3

42 Fadim Bedzeti 2:2

27 Philip Moradi 2:1

17 Fadim Bedzeti 1:1

10 Christoph Fasching 1:0

