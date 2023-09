Rußbach siegt gegen Neuaigen und klettert

Details Montag, 04. September 2023 00:01

2. Klasse Wachau/Donau: Vor etwas mehr als 110 Zuschauern kam es am Sonntag zum Duell zwischen dem FZSV Rußbach und dem SV Neuaigen. Der FZSV Rußbach entschied das Match gegen den SV Neuaigen mit 4:2 für sich und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein.

Rußbach ging durch Alexander Maric in der zweiten Minute in Führung. Die Gäste fanden erst etwas später eine Antwort darauf. Das 1:1 von Neuaigen stellte Hamza Bezouich sicher (26.). Doch kurz darauf stellten die Heimischen die Führung wieder her. Nicolas Gratzl versenkte die Kugel zum 2:1 (33.). Der FZSV Rußbach hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Schlussphase wurde nochmal spannend

Auch in Halbzeit zwei erwischten die Gastgeber den besseren Start. Liridon Dauti beförderte das Leder zum 3:1 des Heimteams über die Linie (48.). Der SV Neuaigen traf durch Danijel Matic zum 2:3 (86.). Sefa Aydemir stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 4:2 für Rußbach her (90.). Am Ende verbuchte der FZSV Rußbach gegen Neuaigen einen Sieg.

Rußbach ist jetzt mit vier Zählern punktgleich mit dem SV Neuaigen und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 6:10 auf dem achten Platz. Die bisherige Saisonbilanz von Neuaigen bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Pleiten schwach.

Kommenden Sonntag, um 16:30 Uhr, tritt der FZSV Rußbach beim SK Tulbing an, schon einen Tag vorher muss der SV Neuaigen seine Hausaufgaben beim ESV Vorwärts Krems erledigen. Los geht es ebenfalls um 16:30 Uhr.

2. Klasse Wachau/Donau: FZSV Rußbach – SV Neuaigen, 4:2 (2:1)

90 Sefa Aydemir 4:2

86 Danijel Matic 3:2

48 Liridon Dauti 3:1

33 Nicolas Gratzl 2:1

26 Hamza Bezouich 1:1

2 Alexander Maric 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.