Fels erzielt gegen USV Furth spätes Remis

Details Sonntag, 20. August 2023 00:01

2. Klasse Wachau/Donau: Vor 120 Zuschauern empfing der USV Furth am Samstag die Gäste des USC Fels. Der USV Furth und der USC Fels lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:2 endete.

Abtasten war für beide Mannschaften ein Fremdwort, denn beide legten gleich richtig offensiv los. Fels geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Thomas Dragan das schnelle 1:0 für den USV Furth erzielte.

TOOOOR! Rossecker mit einem hohen Ball auf Weißenböck der passt zurück zu Rossecker dann Rossecker mit dem Steilpass auf Dragan der schießt ins Tor! 1:0 für die Further! Pauli14, Ticker-Reporter

Lukas Macko nutzte die Chance für den USC Fels und beförderte in der 49. Minute das Leder nach einem Eckball zum 1:1 ins Netz. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt.

Lackner mit spätem Tor

Der USV Furth markierte das 2:1 (50.) und Richard Petrovsky ließ sich als Torschütze feiern. In Minute 64 hätten die Gastgeber den Sack endgültig zumachen können, doch Petrovsky vergibt die Topchance.

RIESENCHANCE! Michael Siebnhandl passt in den 5er auf Petrovsky der schießt doch Pfeiffer hält die Kugel! Pauli14, Ticker-Reporter

Simon Lackner sicherte seiner Mannschaft kurz vor dem Abpfiff den Ausgleich, als er in der 90. Minute ins Schwarze traf. Am Ende stand es zwischen dem USV Furth und Fels pari.

Die Aufstellungen:

USV Furth: David Justl (T), Thomas Schlicksbier (4), Christoph Leuthner (7), Sebastian Polland (9), Thomas Dragan (10), Michael Siebenhandl (13), Stefan Hieke (14), David Weißenböck (15), Georg Rossecker (18), Richard Petrovsky (20), Sebastian Wandl (23). Ersatzspieler des USV Furth: Martin Haas (ET), Nico Weiß (3), Sebastian Huber (5), Florian Schütz (12), Philip Gosch (16), Marcel Sam (17).

USC Fels: Erwin Pfeiffer (T), Alexander Schwarzinger (4), David Prochal (5), Helmuth Eichberger (6), Stefan Wiesinger (7), Hulusi Akkus (8), Simon Lackner (9), Lukas Macko (10), Jan Sipka (12), Stefan Ulrich (13), Thomas Zeilinger (16). Ersatzspieler des USC Fels: Kevin Holzschuh (ET), Achim Eckenfellner (3), Niklas Holzschuh (11), Jan Pacak (14), Elias Gitschner (15).

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel der USV Furth in der Tabelle auf Platz acht.

Die insgesamt 26 Matches bescherten dem USC Fels in der vergangenen Saison 42 Punkte und den siebten Platz.

Mit einem Punkt auf der Habenseite steht der Gast derzeit auf dem 13. Rang.

Der USV Furth stellt sich am Samstag (17:00 Uhr) beim SV St. Andrä-Wördern vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Fels den SV Zwentendorf.

2. Klasse Wachau/Donau: USV Furth – USC Fels, 2:2 (1:1)

90 Simon Lackner 2:2

50 Richard Petrovský 2:1

49 Lukas Macko 1:1

8 Thomas Dragan 1:0

