2. Klasse Waldviertel Süd: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Montag, 21. Dezember 2020 11:07

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Thomas Holzmann (UFC Arbesbach)

Endergebnis:



1. Thomas Holzmann (UFC Arbesbach / 5246 Stimmen)

2. Daniel Csiba (SV Eibenstein / 2531 Stimmen)

3. Christoph Mager (SCU Nondorf / 2161 Stimmen)

4. Fabian Fritz (Bad Großpertholz / 1901 Stimmen)

5. Jürgen Wagner (SV Waldhausen / 1170 Stimmen)

6. Werner Honeder (SV Waldhausen / 252 Stimmen)

7. Christoph Fuss (SCU Nondorf / 237 Stimmen)

8. Gerald Klamert (SG Ottenschlag/Sallingberg / 110 Stimmen)

9. Marco Schuh (SV Eibenstein / 94 Stimmen)

10. Sebastian Grudl (UFC Arbesbach / 69 Stimmen)