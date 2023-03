ASV Gutenbrunn: Neben der Rückrunde wartet im Juli ein großes Highlight

Details Dienstag, 21. März 2023 15:42

Der ASV Gutenbrunn spielte eine sehr gute Herbstsaison. Mit dem aktuell dritten Tabellenrang in der 2. Klasse Südliches Waldviertel-Wachau lässt sich der Blick Richtung Frühjahr sehr positiv richten. Neben der Rückrunde freut man sich beim ASV Gutenbrunn auf die 100-Jahr Feier. Ein zusätzlicher Ansporn, um in der Meisterschaft weiterhin vorner mitzumischen, wie Trainer Ronald Angerer im Interview mit ligaportal.at betont.

Ligaportal: Wie würden Sie die Leistungen im Herbst beurteilen?

Angerer: „Wir sind mit einem Sieg super hineingestartet. Dann haben wir gleich in Jauerling eine 7:1 Klatsche bekommen, das war quasi ein Wachrütteln für die Mannschaft. Ab da haben wir uns eigentlich dann sehr gut geschlagen, haben eigentlich dann bis zum Albrechtsbergsmatch nichts mehr verloren. In Albrechtsberg waren wir eigentlich 50 bis 60 Minuten ebenbürtig und dann haben sie ihre Klasse ausgespielt, was man jetzt auch sieht, dass sie die Punkte vorne sind. Sie sind gerechtfertigt Erster. Kirchschlag hat auch einen super Herbst gespielt. Es waren ein paar enge Partie dabei. Zum Schluss waren wir kräftemäßig ein bisschen besser drauf waren und haben dadurch ein paar Siege mehr gemacht als andere Mannschaften.“

Ligaportal: Wie ist die Vorbereitung verlaufen?

Angerer: „Bei uns war es relativ schwer mit den Witterungsbedingungen. Man hat in den Vorbereitungsspielen erkannt, dass noch ein bisschen was fehlt. Bis zum Meisterschaftsbeginn wollen wir noch soviel wie möglich mit Ball machen. Die Trainingsbeteiligung ist auch noch ausbaufähig. Wir haben zum Glück nur zwei Verletzte, die wir schon seit dem Herbst mitziehen. In der Vorbereitung fallen eben immer zwei, drei Spieler krankheitsbedingt aus. So haben wir eigentlich noch nie in Vollzahl trainieren können.“

Ligaportal: Hat es Veränderungen am Spielersektor gegeben?

Angerer: „Neuzugänge haben wir nicht. Jakob Eng ist nach Kottes gewechselt, möchte sich dort in der Gebietsliga durchsetzen. Der Abgang tut uns sicher weh und wird uns fehlen. Aber vielleicht bekommen dadurch ein paar andere die Chance, die sie vorher nicht bekommen haben. Aber wie gesagt wir wollten nicht großartig etwas umbauen, weil wir neben der Meisterschaft zustätzlich eine erfreudige Belastung haben. Wir haben im Juli unsere 100-Jahrfeier und da ist natürlich für die Funktionäre sowie auch für die Spieler relativ viel zu machen.“

Ligaportal: Wie bewerten Sie das Auftaktprogramm?

Angerer: „Ich habe gesehen, dass Weiten ein paar Neuzugänge hat. Weiten hat aber auf der anderen Seite, drei gesperrte Spieler aus der letzten Herbstrunde. Wir haben schon ein paar Mal gegen sie in der Vorbereitung gespielt und jetzt im Herbst auch bei uns zuhause. Sie sind offensiv gefährlich, haben in der Defensive aber sicher ihre Schwierigkeiten.“

Ligaportal: Welche Ziele steckt Ihr euch für die Frühjahrssaison?

Angerer: „Meiner Meinung nach ist der erste Platz vergeben. Wenn von den Legionären von Albrechtsberg, was man keinen wünscht, sich keiner wehtut, ist das ziemlich durch. Die sind wirklich eine Macht in dieser Klasse, das muss man schon sagen. Die übrigen Akteure sind auch relativ gut, eine gute junge Truppe, die läuferisch richtig Gas gibt. Im Normalfall geht da weder für Kirschschlag noch für uns nach vorne noch was. Meine Zielsetzung wäre, dass wir Kirchschlag noch überholen könnten. Allgemeine Zielsetzung ist auf jeden Fall, unter die ersten Drei, im schlechtesten Fall unter die ersten Vier zu bleiben.“

