Krems SC II verspielt bei Kirchschlag/W. den Herbstmeistertitel

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: 2:2 hieß es nach dem Spiel von Kirchschlag/Waldv. gegen die Zweitvertretung von Krems SC. Etwa 100 Zuschauer sahen das Spiel der 13. Runde. Die Prognosen für Krems SC II waren gut. Doch am Ende zogen Wolken auf und der Favorit sonnte sich nicht im Freudenjubel.

Der USV Kirchschlag/Waldv. ging durch Niki Pop in der 14. Minute in Führung. David Hackl lenkte den Ball ins eigene Tor und bescherte Krems SC II den 1:1-Ausgleich (28.). Bis der Referee den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr.

Hajdarpasic-Treffer bringt den Teilerfolg

Es dauerte bis in die Schlussphase, ehe wieder Tore fielen. Vjekoslav Ilak versenkte die Kugel zum 2:1 (77.). Kirchschlags Elmin Hajdarpasic sicherte seiner Mannschaft kurz vor dem Abpfiff den Ausgleich, als er in der 85. Minute ins Schwarze traf. In der Schlussphase kam noch einmal Würze in die Begegnung. Dennis Kuntner von Krems SC II wurde mit glatt Rot des Feldes verwiesen (90.). Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich Kirchschlag/Waldv. und Krems SC II schließlich mit einem Remis.

Den Kampf um die Klasse geht der USV Kirchschlag/Waldv. in der Rückrunde von der zehnten Position an. Vier Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat der Gastgeber momentan auf dem Konto. Kirchschlag/Waldv. entschied kein einziges der letzten sechs Spiele für sich.

Krems SC II geht mit nun 28 Zählern auf Platz drei in die Winterpause. Offensiv stechen die Gäste in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 40 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Krems SC II weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von acht Erfolgen, vier Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Zwölf Spiele währt bereits die Serie, in der Krems SC II ungeschlagen ist.

Der USV Kirchschlag/Waldv. wird am kommenden Samstag vom ASV Gutenbrunn empfangen.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: USV Kirchschlag/Waldv. – Krems SC II, 2:2 (1:1)

85 Elmin Hajdarpasic 2:2

77 Vjekoslav Ilak 1:2

28 Eigentor durch David Hackl 1:1

14 Niki Pop 1:0

