Krumau/Kamp verlässt Sallingberg ohne Punkte

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 01:01

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Nur etwa 45 Zuschauer sahen das Spiel der 12. Runde in Sallingberg. Der Krumau/Kamp blieb gegen Sallingberg/Ottenschlag chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Damit wurde SG Sallingberg/Ottenschlag der Favoritenrolle vollends gerecht.

Rund zwanzig Minuten lang konnte das tabellenschlusslicht die Null halten. Antonin Hynek brachte die Gastgeber dann aber in der 21. Minute in Front. Marek Sedlacek versenkte den Ball in der 34. Minute im Netz von Krumau. Mit der Führung für Sallingberg/Ottenschlag ging es in die Halbzeitpause.

Sieg ohne viel Mühe

Dominik Sedlacek baute den Vorsprung von SG Sallingberg/Ottenschlag in der 58. Minute aus. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Marek Sedlacek, der das 4:0 aus Sicht von Sallingberg/Ottenschlag perfekt machte (88.). Am Ende kam SG Sallingberg/Ottenschlag gegen den SV Krumau/Kamp zu einem verdienten Sieg.

Mit dem Dreier sprang Sallingberg/Ottenschlag auf den neunten Platz der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau. SG Sallingberg/Ottenschlag bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, zwei Unentschieden und sechs Pleiten. Sallingberg/Ottenschlag befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Mit 53 Gegentreffern ist der Krumau/Kamp die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Die Abstiegssorgen des Gasts sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Im Angriff des Tabellenletzten herrscht Flaute. Erst elfmal brachte Krumau den Ball im gegnerischen Tor unter. SG Sallingberg/Ottenschlag hat die Krise von Krumau verschärft. Der SV Krumau/Kamp musste bereits den fünften Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen.

Sallingberg/Ottenschlag stellt sich am Samstag (14:00 Uhr) beim 1. FC Union Stein vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt der Krumau/Kamp die TSU Martinsberg.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: SG Sallingberg/Ottenschlag – SV Krumau/Kamp, 4:0 (2:0)

88 Marek Sedlacek 4:0

58 Dominik Sedlacek 3:0

34 Marek Sedlacek 2:0

21 Antonin Hynek 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.