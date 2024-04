Erfolgreiche Aufholjagd von Leiben gegen Sallingberg/Ottenschlag

Spielberichte

Details Samstag, 27. April 2024 02:16

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Der SV Leiben und SG Sallingberg/Ottenschlag boten den 120 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Sallingberg/Ottenschlag war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Nach dem Hinspiel hatte sich Leiben dank eines 3:0-Sieges mit der vollen Punktzahl wieder auf den Rückweg gemacht.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag SG Sallingberg/Ottenschlag bereits in Front. Antonin Hynek markierte in der vierten Minute die Führung. Für das 2:0 des Gasts zeichnete Marek Sedlacek verantwortlich (20.). Erik Chval versenkte den Ball in der 36. Minute im Netz von Sallingberg/Ottenschlag. Ehe der Referee die Protagonisten zur Pause bat, traf Alexander Gerlich per Elfmeter zum 2:2 zugunsten des SV Leiben (40.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Zweiter Elfer bringt die Wende

Der weiterer Elfmetertreffer von Gerlich zum Endstand erweckte die Hoffnung, dass Leiben im kommenden Jahr eine Etage höher spielt (60.). Es sprach beinahe alles dafür, dass er das Match gewinnen würde. Doch am Ende gab SG Sallingberg/Ottenschlag die komfortable Führung aus den Händen und erlitt eine schmerzende Niederlage.

Der SV Leiben führt das Feld nach diesem Erfolg weiter an. Erfolgsgarant des Heimteams ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 64 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Nur dreimal gab sich Leiben bisher geschlagen. Der SV Leiben erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Sallingberg/Ottenschlag muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Schlappe behält SG Sallingberg/Ottenschlag den siebten Tabellenplatz bei. Acht Siege, zwei Remis und zehn Niederlagen hat Sallingberg/Ottenschlag derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Samstag trifft Leiben auf den USV Kirchschlag/Waldv, SG Sallingberg/Ottenschlag spielt tags darauf gegen die TSU Martinsberg.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: SV Leiben – SG Sallingberg/Ottenschlag, 3:2 (2:2)

60 Alexander Gerlich 3:2

40 Alexander Gerlich 2:2

36 Erik Chval 1:2

20 Marek Sedlacek 0:2

4 Antonin Hynek 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.