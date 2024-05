USPV Weiten sichert sich knappen Sieg gegen ASV Gutenbrunn

Spielberichte

Details Samstag, 04. Mai 2024 03:04

An einem kühlen Fußballabend behauptete sich USPV Weiten mit einem 3:2-Sieg gegen ASV Gutenbrunn. Das Spiel, welches im Zeichen intensiver Duelle und bemerkenswerter Momente stand, hielt bis zur letzten Minute die Fans in Atem. Ein besonderes Highlight war die Leistung von René Luká?, der mit drei Toren maßgeblich zum Erfolg seiner Mannschaft beitrug.

Die Weitener dominieren die erste Halbzeit

Der Beginn des Spiels zeigte bereits, dass die Weitener das Spielgeschehen bestimmen wollten. Schon in der 9. Minute deutete sich ihre Überlegenheit mit einem signifikanten Moment an, obwohl es ihnen nicht gelang, diesen in ein Tor umzumünzen. Dennoch ließen sie nicht locker und ihre Bemühungen wurden in der 33. Minute belohnt, als René Luká? nach einer Hereingabe von Lukas Höfinger das 1:0 erzielte. Dieser Treffer unterstrich die Spielbestimmung der Weitener, die bereits in der 18. Minute kommentiert wurde. Mit einer Führung von 1:0 für die Heimmannschaft ging es in die Halbzeitpause.

Ein Torfestival in der zweiten Hälfte

Die zweite Hälfte des Spiels begann mit einem Paukenschlag von USPV Weiten, als René Luká? in der 49. Minute erneut traf, diesmal nach einem gut getretenen Freistoß von Miroslav Kralovic, was das 2:0 bedeutete. Nur drei Minuten später erweiterte Luká? seinen Torkonto auf drei, indem er in der 52. Minute souverän ins Eck traf und somit das 3:0 für die Weitener markierte. Trotz der deutlichen Führung der Heimmannschaft gaben sich die Gutenbrunner nicht geschlagen. Ihre Anstrengungen trugen in der 61. Minute Früchte, als Jakub Beranek für den ASV Gutenbrunn das erste Tor erzielte, was den Spielstand auf 3:1 brachte. In einer dramatischen Schlussphase gelang es Beranek erneut, in der 89. Minute den Ball im Netz zu versenken, was den Abstand auf 3:2 verkürzte. Trotz dieses späten Tores reichte die Zeit nicht aus, um das Ergebnis zu drehen, und das Spiel endete mit einem knappen Sieg für USPV Weiten.

Dieses aufregende Spiel zeigte nicht nur die offensive Stärke beider Teams, sondern auch den unermüdlichen Kampfgeist des ASV Gutenbrunn, der bis zum Schlusspfiff nicht aufgab. Der USPV Weiten konnte jedoch seine frühe Dominanz und die herausragende Leistung von René Luká? nutzen, um sich letztendlich den Sieg zu sichern.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Weiten : Gutenbrunn - 3:2 (1:0)

89 Jakub Beranek 3:2

61 Jakub Beranek 3:1

52 René Luká? 3:0

49 René Luká? 2:0

33 René Luká? 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.