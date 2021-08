UFC Lok Langschlag gewinnt hoch bei Ottenschlag/Sallingberg

Details Samstag, 21. August 2021 08:10

2. Klasse Waldviertel Süd: Der UFC Lokomotive Langschlag gewann gegen die SG Ottenschlag/Sallingberg mit 5:1 und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein. Die rund 75 Fans sahen einen deutlichen Sieg der Gäste aus Langschlag.

Ottenschlag/Sallingberg geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Mathias Hahn das schnelle 0:1 für den UFC Lok Langschlag erzielte. Den Freudenjubel von Langschlag machte Radim Jira zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (13.). Mit einem schnellen Doppelpack (26./31.) zum 1:3 schockte Hahn die SG Ottenschlag/Sallingberg. Damit erzielte Hahn bereits drei Treffer in diesem Spiel. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Hahn-Dreierpack legte den Grundstein zum Sieg

Milan Stanek baute den Vorsprung des UFC Lokomotive Langschlag in der 53. Minute auf 1:4 aus. Florian Gerstbauer gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den Gast (81.) und stellte somit den 1:5-Endstand her. Ein starker Auftritt ermöglichte dem UFC Lok Langschlag am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen Ottenschlag/Sallingberg.

Die SG Ottenschlag/Sallingberg liegt nach der zweiten Niederlage der Saison auf dem letzten Platz.

Langschlag will an die starken Leistungen aus der Vorsaison anschließen und erneut oben mitspielen. Der UFC Lokomotive Langschlag machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang vier wieder.

2. Klasse Waldviertel Süd: SG Ottenschlag/Sallingberg – UFC Lokomotive Langschlag, 1:5 (1:3)

10 Mathias Hahn 0:1

13 Radim Jira 1:1

26 Mathias Hahn 1:2

31 Mathias Hahn 1:3

53 Milan Stanek 1:4

81 Florian Gerstbauer 1:5

