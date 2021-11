Kowatsch rettet Punkt in letzter Minute: Gutenbrunn und Eibenstein teilen die Punkte

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 03:27

2. Klasse Waldviertel Süd: Der ASV Gutenbrunn und der SV Eibenstein verließen den Platz beim Endstand von 2:2. Der ASV Gutenbrunn erwies sich gegen Eibenstein vor rund 55 Fans als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus.

Stanislav Pacholik brachte den Ball zum 1:0 zugunsten des SV Eibenstein über die Linie (16.). Danach entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Martin Blanar auf Seiten von Gutenbrunn das 1:1 (40.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Kowatsch trifft in Minute 90

Dass der ASV Gutenbrunn in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Jakub Beranek, der in der 72. Minute zur Stelle war. Als einige Zuschauer bereits den Gastgeber als Sieger der Begegnung sahen, schlug der Moment von Daniel Kowatsch, der zum Ausgleich traf (90.). Die 2:2-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als der Schiedsrichter die Partie nach 90 Minuten abpfiff.

Mit 14 gesammelten Zählern hat der ASV Gutenbrunn den neunten Platz im Klassement inne. Vier Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat Gutenbrunn derzeit auf dem Konto. Gewinnen hatte beim ASV Gutenbrunn zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits vier Spiele zurück.

Eibenstein rangiert mit 18 Zählern auf dem sechsten Platz des Tableaus. Die Gäste verbuchten insgesamt fünf Siege, drei Remis und vier Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief der SV Eibenstein konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Der ASV Gutenbrunn stellt sich am Sonntag (14:00 Uhr) beim SV Hoheneich vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Eibenstein den UFC Rastenfeld.

2. Klasse Waldviertel Süd: ASV Gutenbrunn – SV Eibenstein, 2:2 (1:1)

16 Stanislav Pacholik 0:1

40 Martin Blanar 1:1

72 Jakub Beranek 2:1

90 Daniel Kowatsch 2:2

