Drei Punkte bei der TSU Martinsberg: Bad Großpertholz beendet die schwarze Serie

Sonntag, 07. November 2021

2. Klasse Waldviertel Süd: Am Samstag verbuchte der USC Bad Großpertholz einen 3:2-Erfolg gegen Martinsberg. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

In der 23. Minute traf Bad Großpertholz durch Lukas Röhrbacher zum ersten Mal ins Schwarze. Zur Pause hatte der Gast eine hauchdünne Führung inne. Kevin Pesendorfer erhöhte für den USC Bad Großpertholz auf 2:0 (72.). Petr Kobylik verkürzte für die TSU Martinsberg später in der 84. Minute per Freistoß auf 1:2. Bad Großpertholz´ Röhrbacher brachte den Ball zum 3:1 über die Linie (86.). In der Nachspielzeit (93.) gelang Pavel Korabarov der Anschlusstreffer für Martinsberg. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee stand der Auswärtsdreier für den USC Bad Großpertholz. Man hatte sich gegen die TSU Martinsberg durchgesetzt.

Abstand verringert

Martinsberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Den Kampf um die Punkte geht das Heimteam in der Rückrunde von der zehnten Position an. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden der TSU Martinsberg liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 41 Gegentreffer fing. Martinsberg klebt das Pech weiter an den Füßen. Die Niederlage gegen Bad Großpertholz war bereits die vierte am Stück in der Liga.

Der USC Bad Großpertholz holte auswärts bisher nur vier Zähler. Im letzten Hinrundenspiel errang Bad Großpertholz drei Zähler und weist als Tabellenzwölfter nun insgesamt elf Punkte auf. Nach fünf sieglosen Spielen ist der USC Bad Großpertholz wieder in der Erfolgsspur.

Bad Großpertholz bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, zwei Unentschieden und acht Pleiten. In dieser Saison sammelte die TSU Martinsberg bisher vier Siege und kassierte neun Niederlagen.

Beide Mannschaften verabschieden sich jetzt erst einmal in die Winterpause. Weiter geht es am 27.03.2022 für Martinsberg auf der eigenen Anlage gegen den SCU Nondorf Koller. Der USC Bad Großpertholz tritt am gleichen Tag beim SV Waldhausen (NÖ) an.

2. Klasse Waldviertel Süd: TSU Martinsberg – USC Bad Großpertholz, 2:3 (0:1)

23 Lukas Roehrbacher 0:1

72 Kevin Pesendorfer 0:2

84 Petr Kobylik 1:2

86 Lukas Roehrbacher 1:3

93 Pavel Korabarov 2:3

