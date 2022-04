Martinsberg verlangt SV Waldhausen alles ab

Details Samstag, 09. April 2022 01:31

2. Klasse Waldviertel Süd: An die 50 Fans kamen zum Heimspiel des SV Waldhausen gegen die TSU Martinsberg. Der SV Waldhausen errang am Freitag einen 3:2-Sieg über Martinsberg. Die Überraschung blieb aus, sodass die TSU Martinsberg eine Niederlage kassierte. Im Hinspiel waren die Gäste mit 1:8 krachend untergegangen.

Für den Führungstreffer von Martinsberg zeichnete Martin Zapletal verantwortlich (18.). Vaclav Tomecek war zur Stelle und markierte das 1:1 von Waldhausen (37.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Daniel Gutmann versenkte den Ball in der 53. Minute im Netz der TSU Martinsberg und brachte das Heimteam erstmals in Front. Mit dem Elfmetertor zum 3:1 steuerte Tomecek bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (73.). In der Nachspielzeit (92.) gelang Petr Kobylik vom Elfmeterpunkt aus der Anschlusstreffer für Martinsberg. Letzten Endes holte der SV Waldhausen (NÖ) gegen die TSU Martinsberg drei Zähler.

Rückstand gedreht und drei Punkte am Konto

Für den SV Waldhausen ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. 50 Tore – mehr Treffer als die Gastgeber erzielte kein anderes Team der 2. Klasse Waldviertel Süd. Die Saisonbilanz von Waldhausen sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei acht Siegen und drei Unentschieden büßte der SV Waldhausen (NÖ) lediglich vier Niederlagen ein.

Die Abwehrprobleme von Martinsberg bleiben akut, sodass die TSU Martinsberg weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Die formschwache Abwehr, die bis dato 47 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Martinsberg in dieser Saison. Nach der Niederlage gegen den SV Waldhausen bleibt die TSU Martinsberg weiterhin glücklos.

Während Waldhausen am kommenden Sonntag den SV Kirchberg/Walde empfängt, bekommt es Martinsberg am selben Tag mit dem SVU Groß Dietmanns zu tun.

2. Klasse Waldviertel Süd: SV Waldhausen (NÖ) – TSU Martinsberg, 3:2 (1:1)

92 Petr Kobylik 3:2

73 Vaclav Tomecek 3:1

53 Daniel Gutmann 2:1

37 Vaclav Tomecek 1:1

18 Martin Zapletal 0:1