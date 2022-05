Herbe Pleite für Bad Großpertholz: Langschlag weiterhin Tabellenführer

Details Sonntag, 29. Mai 2022 01:27

2. Klasse Waldviertel Süd: Mit 0:4 verlor Bad Großpertholz am vergangenen Samstag vor rund 120 Zuschauern deutlich gegen den UFC Lok Langschlag. Langschlag war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. Das Hinspiel hatte der Gast mit 2:1 knapp für sich entschieden.

Der USC Bad Großpertholz musste den Treffer von Clemens Prock zum 1:0 hinnehmen (16.). David Reif erhöhte für den UFC Lokomotive Langschlag schnell auf 2:0 (21.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. Tomas Birma beseitigte mit seinen Toren (61./85.) die letzten Zweifel am Sieg des UFC Lok Langschlag. Am Ende verbuchte Langschlag gegen Bad Großpertholz einen Sieg.

Langschlag verteidigt Tabellenführung

Der USC Bad Großpertholz ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal einen Punkt fuhr die Heimmannschaft bisher ein. Kurz vor Saisonende belegt Bad Großpertholz mit zwölf Punkten den 14. Tabellenplatz. Wo beim USC Bad Großpertholz der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 27 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Bad Großpertholz kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 17 summiert. Ansonsten stehen noch drei Siege und drei Unentschieden in der Bilanz.

Der UFC Lokomotive Langschlag hat nach dem souveränen Erfolg über den USC Bad Großpertholz weiter die erste Tabellenposition inne. Mit nur 17 Gegentoren hat der UFC Lok Langschlag die beste Defensive der 2. Klasse Waldviertel Süd. Nur zweimal gab sich Langschlag bisher geschlagen.

In zehn ausgetragenen Spielen kam Bad Großpertholz in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der UFC Lokomotive Langschlag seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt 13 Spiele ist es her.

Nächster Prüfstein für den USC Bad Großpertholz ist der SV Kirchberg/Walde auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 17:30). Der UFC Lok Langschlag misst sich zur selben Zeit mit dem SCU Nondorf Koller.

2. Klasse Waldviertel Süd: USC Bad Großpertholz – UFC Lokomotive Langschlag, 0:4 (0:2)

85 Tomas Birma 0:4

61 Tomas Birma 0:3

21 David Reif 0:2

16 Clemens Prock 0:1